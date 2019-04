Sud će osloboditi 'azijskog Ronalda' Hrvata Marka Šimića?

Kada je Marko Šimić (31), nogometaš koji je u Hrvatskoj relativno nepoznat, ali zato na Dalekom istoku uživa toliki zvjezdani status da su ga prozvali azijskim Ronaldom, prije malo više od dva mjeseca zajedno sa suigračima iz svog kluba sletio na australsko tlo, nemalo se iznenadio kad su mu tamošnji policajci stavili lisice na ruke i direktno ga iz zračne luke odvezli u policijsku postaju.

Nema svjedoka ni dokaza

Umjesto da se posveti utakmici koju je njegov klub, indonezijska Persija Jakarta, igrao protiv australskog Newcastlea, Marko Šimić bio je suočen s brigama zbog optužbe da je na avionskom letu iz Balija za Sydney seksualno uznemiravao putnicu koja je sjedila do njega. Neko vrijeme proveo je iza rešetaka, a nakon što je odveden pred sutkinju, ona nije uvažila molbu njegova odvjetnika da se sve riješi po kratkom postupku, nego mu je odlučila oduzeti putovnicu kako ne bi mogao napustiti Australiju sve do idućeg saslušanja koje je održano prije dva dana, u utorak 9. travnja.

A upravo nakon tog saslušanja gotovo svi indonezijski mediji raspisali su se kako će Šimić biti oslobođen svih optužbi i napokon se vratiti u Indoneziju te ponovno zaigrati za svoj klub, a Šimićev Instagram, na kojem ga prati 850 tisuća ljudi, “eksplodirao” je pod navalom komentara u kojima mu fanovi ostavljaju poruke u stilu “vraća se Super Marko, opet ćemo biti nepobjedivi”. Iako je saslušanje koje se održalo u utorak bilo zatvoreno za javnost pa se ne može sa sigurnošću znati što se događalo u sudnici, ono što se zna jest to da se na raspravi ponovno nije pojavila žena koja je Šimića optužila za seksualno uznemiravanje.

S obzirom na to da se nije pojavila ni na prvom saslušanju, tamošnji sud odlučio je da će za dva tjedna održati posljednje, treće saslušanje nakon kojeg bi, osim ako ne dođe do nekog iznenadnog obrata, Marko Šimić i službeno trebao biti oslobođen svih optužbi. To znači da će mu biti vraćena i putovnica i da će se napokon moći maknuti iz Australije u kojoj je zarobljen posljednja dva mjeseca, a to je u službenoj objavi koju je na svojim stranicama objavila Persija Jakarta potvrdio i izvršni direktor kluba Ferry Paulus.

– Za sada ne znamo hoće li uopće i kako će Marku biti kompenzirano to što je dva mjeseca proveo izvan svog doma i što nije mogao igrati za klub. Na tom letu na kojem je optužen da je seksualno uznemiravao tu putnicu bili su svi njegovi suigrači i drugi ljudi iz kluba i nitko ništa nije vidio, a da se nešto takvo eventualno događa, nije primijetilo ni avionsko osoblje. Znači, sudu nisu predstavljeni baš nikakvi dokazi o uznemiravanju, a također nema nijednog svjedoka koji bi to potvrdio, a kad tome još dodate i činjenicu da se ta žena koja ga je prijavila uopće ne odaziva na sudske pozive, jasno vam je da je sve očito bio pokušaj izvlačenja novca od naše zvijezde – kazao je Ferry Paulus .

Nikada nije preskočio trening

Inače, Marko Šimić koji je jedno vrijeme igrao za mladu hrvatsku reprezentaciju s Dejanom Lovrenom, Domagojem Vidom i Ivanom Perišićem od početka je odavao dojam kao da ga inkriminacije s kojima je suočen ne brinu previše, što svjedoči i odgovor koji je prije dva mjeseca dao jednom australskom novinaru.

– Uživate li u prvom posjetu Australiji? – pitao ga je novinar dok je izlazio sa suda, a Šimić mu je kratko uzvratio:

– Da, naravno.

Prema njegovim objavama na društvenim mrežama može se vidjeti da je hrvatski nogometaš, čiju trenutačnu vrijednost portal Transfermarkt procjenjuje na 350.000 eura, nastavio trenirati i u Australiji kako bi bio spreman ponovno zaigrati čim se cijeli ovaj slučaj završi. Da je discipliniran igrač koji nikada nije preskočio nijedan trening bio još od malih nogu, svjedoči i to da je, dok je kao klinac živio u Novom Vinodolskom, svakodnevno autobusom odlazio na treninge na riječku Kantridu gdje je napravio prve nogometne korake.

