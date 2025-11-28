Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 208
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
PRIJAVILA JE SKUPINA NOVINARA

Sud BiH neće pokrenuti postupak protiv zaposlenice koja je bila na Thompsonovom koncertu

Koncert Marka Perkovića Thompsona na Hipodromu
Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Zoran Krešić / Hina
28.11.2025.
u 20:15

Iako stegovni postupak neće biti otvoren, Odbor je ipak upozorio sve zaposlene na standarde ponašanja

Sud BiH odbio je pokrenuti stegovni postupak protiv svoje zaposlenice, stručne suradnice iz Odjela za ratne zločine, ocjenjujući da "ne postoji temelj za pokretanje i vođenje stegovnog postupka" protiv nje zbog prisustvovanja koncertu Thompsona ovoga ljeta u Sinju. Provjera je pokrenuta nakon prijave skupine novinara Radio televizije Republike Srpske koji su Sudu BiH prijavili da je Ivana Rašić na svom Instagram profilu objavila kako je bila na koncertu Marka Perkovića Thompsona i podijelila fotografije. U prijavi je navedeno i da Thompson na koncertima koristi ustaški pozdrav 'Za dom spremni'.

Instagram profil stručne suradnice Suda BiH je u međuvremenu zaključan. Sud je potvrdio kako je predmet dodijeljen Odboru za etiku i integritet Suda BiH koji je razmatrao slučaj, ali utvrdio da nema temelja za pokretanje postupka. "Odbor za etiku i integritet Suda BiH je odlučio da ne postoji temelj za pokretanje i vođenje stegovnog postupka protiv zaposlenice", stoji u pojašnjenju Suda BiH koje je dostavljeno portalu Detektor koji prati procese u pravosuđu. 

Iako stegovni postupak neće biti otvoren, Odbor je ipak upozorio sve zaposlene na standarde ponašanja. "Nužno je istaknuti obvezu poštivanja Etičkog kodeksa, posebno kada je riječ o javnim istupima koji mogu dovesti u pitanje ugled Suda BiH“, naveli su iz ove institucije. 

Ključne riječi
stegovni postupak thompsonov koncert BiH

Komentara 1

Pogledaj Sve
BJ
Barutanski jarak
20:44 28.11.2025.

Kako oni misle u Europu? Na letećem ćilimu?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja