ZANIMLJIV REPERTOAR

VIDEO Mediji u BiH iznenađeni ponašanjem Zdravka Mamića: 'Ovo nitko nije očekivao'

Sarajevo: Zdravko Mamić s djevojkom Jelenom na premijeri filma o Vahidu Halilhodžiću "Moja istina-Vaha"
Foto: Damir Hajdarbasic/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
25.11.2025.
u 13:48

Mamić je, dok je bio u Dinamu, više puta iskazao divljenje navijačima Hajduka. Tako je jednom izjavio da bi "s Torcidom bio prvak svijeta", što su mu BBB-i tada jako zamjerili.

Zdravko Mamić, nekadašnji najmoćniji čovjek hrvatskog nogometa, od zatvora je pobjegao u Bosnu i Hercegovinu gdje uživa i živi kao slobodan čovjek. Mamić, kao što je bio slučaj i u Hrvatskoj, vodi bogat društveni život pa je tako bio u Tepčićima kod Čitluka na sedmom Sajmu ćuptera.

A zanimljivo je da je Mamić s Vukšićkim bećarima zapjevao Hajdukov evergreen "Kada umren umotan u bilo" pokojnog Vinka Coce. "Nek vijori barjak na kojem piše: Hajduk živi vječno, Bog i nitko više", pjevao je Zdravko Mamić.

A vijest je sada prenio i Dnevni avaz pod naslovom članka "Ovo od Zdravka Mamića nitko nije očekivao" u kojem se navodi da Mamićevo ponašanje ne bi bilo čudno da se ne radi o pjesmi najvećeg Dinamova rivala.

Ključne riječi
BiH Zdravko Mamić

