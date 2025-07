Suci i sutkinje s krive strane zakona

Povreda djetetovih prava, prijetnje, krađa, ovjeravanje neistinitog sadržaja, primanje mita, zloporaba položaja i ovlasti, trgovanje utjecajem u sastavu zločinačkog udruženja... Ovaj popis kaznenih djela nije izvadak iz Kaznenog zakona, već djela koja se na teret stavljaju devetero sudaca i sutkinja, koji su u ovom trenutku, neki odnedavno, a neki već godinama privremeno udaljeni s obnašanja sudačke dužnosti zato što se protiv njih vode kazneni ili stegovni postupci. A dok su privremeno udaljeni s dužnosti, primaju polovicu svoje plaće, koja je nekima, u normalnim okolnostima, i oko 4000 eura. Prema podacima Državnog sudbenog vijeća (DSV), tijela zaduženog za imenovanje sudaca, razrješenje sudaca, uglavnom na njihov zahtjev, ali i pokretanje stegovnih postupka protiv sudaca zbog kršenja sudačke etike, u posljednjih 10 godina petero je sudaca razriješeno dužnosti jer su trajno izgubili sposobnost da je obnašaju. Zato što su bili osumnjičeni, optuženi ili osuđeni za neko kazneno djelo. No kako je osnovni pravni postulat da je svatko nevin dok mu se u sudskom postupku ne utvrdi drugačije, presumpcija nevinosti vrijedi i za suce koji završe pod optužbama da su prekršili zakon. Neki se od njih time obilato koriste pa je tako Vesna Malenica, sutkinja Trgovačkog suda u Zagrebu, zbog sumnji, a zatim i optužbi za zloporabu položaja i ovlasti u sklopu zločinačkog udruženja s dužnosti privremeno udaljena 15. studenoga 2017. Od tada joj se to udaljenje produljuje svaka tri mjeseca, posljednji put nedavno, a ona sve vrijeme prima pola svoje plaće. USKOK-ova optužnica podignuta 2020., kojom ju se tereti da je s Perom Hrkaćem izvukla oko 45 milijuna kuna iz stečajnih postupka u kojima je trebala donositi sudske odluke, nestala je pak u bespućima hrvatskog pravosuđa. Optužnica, naime, iz ovih ili onih razloga, još nije postala pravomoćna. DSV inače objašnjava kako oni nemaju podatke u kojim su fazama postupci protiv sudaca koje USKOK ili neko drugo tužiteljstvo za nešto sumnjiči ili tereti, no zato navode da će neki sudac ili sutkinja s dužnosti biti udaljen ako je protiv njega/nje započet kazneni postupak zbog kaznenog djela za koje je predviđena kazna zatvora od pet godine ili više dok se nalazi u zatvoru ili istražnom zatvoru ili ako je osuđen/a za kazneno djelo koje ga/nju čini nedostojnim/om obavljanja sudačke dužnosti.