Stup je otpora Druza, ali ne oružjem, već prkosom, mudrošću i hrabrošću

Šejh Hikmat Al-Hijri, duhovni vođa sirijskih Druza, nije tek čuvar vjere, već simbol dostojanstva naroda koji stoljećima odolijeva sili, izdaji i zaboravu. Rođen u dijaspori, školovan u Damasku, oblikovan između svetog znanja i svjetovnog prava, Al-Hijri je postao most između tradicije i suvremenosti. Svijet je prvi put jasno čuo njegovo ime kada su na jug Sirije, na provinciju Suweidu, krenuli radikalni islamisti, džihadisti i neka beduinska plemena. Suweida je bila pod opsadom, a Druzi na rubu istrebljenja. U tom času straha šejh Al-Hijri nije pozvao na osvetu, već na otpor s čašću, na mudrost, jedinstvo i nepokolebljivu vjeru. Njegova riječ postala je zaklon narodu, a njegova hrabrost poruka cijelom svijetu: mir ne znači slabost, a šutnja ne znači predaju. Šejh Hikmat Al-Hijri, duhovni vođa druzijske zajednice u sirijskoj pokrajini Suweidi, posljednjih je godina izrastao u istinskog nacionalnog heroja Druza, i to ne samo u Siriji. U vremenu kada se cijele regije raspadaju pod teretom ratova, sektaških sukoba, vanjskih utjecaja i unutarnjih izdaja, on je ostao moralni i duhovni orijentir zajednice koja je odbila položiti oružje, ali i odbila pasti u zamku radikalizma.