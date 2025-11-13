Studeni donosi iznenađenje: Veliko zatopljenje stiže u Hrvatsku, temperature idu i do 20 °C

Hrvatsku danas očekuju raznoliki vremenski uvjeti. Prema najnovijim prognozama, četvrtak će u većem dijelu zemlje započeti uz maglu i nisku naoblaku, no kako dan bude odmicao, očekuje se razvedravanje i porast temperature.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu jutro će biti maglovito, a magla će se dulje zadržavati u nizinama. Sredinom dana oblaci će se postupno razići, pa će sunce podići temperaturu do vrijednosti između 9 i 13 °C. Najniža jutarnja temperatura kretat će se od 2 do 5 °C.

Središnja Hrvatska imat će slične temperature, uz jutarnje vrijednosti oko 2 do 5 °C i dnevne između 7 i 12 °C, ponegdje i više. Prijepodne će prevladavati magla i niska naoblaka, a u nastavku dana očekuju se vedrija razdoblja. Povremeno će puhati umjeren jugozapadnjak, osobito u višim područjima.

Na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj jutro će obilježiti niski oblaci, ponegdje i magla, dok na riječkom području može pasti malo kiše. U Gorskom kotaru i mjestimice na moru puhat će umjeren jugozapadni vjetar. Temperature će se ujutro kretati između -1 i 5 °C, na obali i otocima od 7 do 11 °C, a danju između 14 i 17 °C.

Na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije prevladavat će sunčano, uz jutarnju maglu u Ravnim kotarima i Zagori. Tijekom dana moguća je umjerena naoblaka, a puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura bit će od 7 do 12 °C na obali i otocima te između -1 i 4 °C u unutrašnjosti, dok će dnevne dosezati od 16 do 20 °C.

Na krajnjem jugu Hrvatske ujutro je moguća bura, no dan će proteći uglavnom sunčano uz sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniže temperature zraka bit će između 10 i 13 °C, u unutrašnjosti oko 6 °C, a najviše dnevne između 17 i 20 °C, obavještava HRT.

U petak će se magla u unutrašnjosti zadržati, ali u manjem opsegu nego prethodnih dana. Uz postupno zatopljenje, dnevne temperature dosezat će između 15 i 20 °C. Tijekom vikenda oblaka će biti sve više, a kiša se najprije očekuje u Gorskom kotaru, a zatim i drugdje. Na Jadranu će oblačnije biti na sjevernom dijelu, gdje je kiša moguća već u petak, a češća u subotu i nedjelju. Tijekom vikenda puhat će jugo koje bi u nedjelju moglo biti i jako.