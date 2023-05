Studenac u partnerstvu s Infobipom radi na unaprjeđenju poslovanja i iskustva kupaca

Veliki trud našeg tima već nas je doveo do vodeće pozicije u domaćem maloprodajnom sektoru po broju trgovina, ali još nismo gotovi. U naredne tri godine Studenac će biti među top tri trgovca u Hrvatskoj po prihodima. S trenutačnih 5,5% tržišnog udjela ciljamo na više od 10% - kazao je predsjednik uprave Studenca Michal Seńczuk u Omišu gdje je predstavljena tek jedna u nizu trgovina tog trgovačkog lanca koje se ubrzano transformiraju u tzv. proximity formate prilagođene različitim potrebama specifične zajednice u kojoj posluju.

Kupci, uvjeren je Seńczuk, trebaju "i sitno i bitno" u svojoj blizini, a zahvaljujući digitalizaciji i naprednom korištenju podataka, uskoro će na određenoj lokaciji moći optimalno prilagoditi asortiman i personalizirati promotivne ponude što će Studenac još više približiti kupcima i poboljšati prepoznatljivost brenda. Danas je tako predstavljeno i partnerstvo Studenca s globalnom cloud komunikacijskom platformom Infobip kako bi se osmislila i implementirala inovativna rješenja za komunikaciju s kupcima koja će pridonijeti povećanju lojalnosti i ubrzati rast tog proximity lanca. Strateško partnerstvo s prvim hrvatskim jednorogom unaprijedit će iskustvo kupaca zahvaljujući korištenju popularnih platformi poput WhatsAppa za komunikaciju sa Studencem.

Nudeći nove načine povezivanja s brendom, kao što je informacija o lokaciji najbliže trgovine, nova će usluga pomoći Studencu u pružanju besprijekornog iskustva kupovine i odgovaranju na rastuća očekivanja kupaca za bržom i lakšom interakcijom. Infobip će zauzvrat dobiti uvid u potrebe lanaca s proximity formatom, pomažući mu u razvoju proizvoda i usluga za druga tržišta.

- Partnerstvo sa Studencem još je jedan korak prema našoj viziji stvaranja centra za inovacije u maloprodaji gdje s partnerima razvijamo napredna rješenja za razgovore s krajnjim korisnicima. Budućnost je konverzacijska, a stavljanje kupaca u središte iskustva, hiperpersonalizacija, automatizacija i dostupnost pokazali su se ključnim i u ovoj industriji - poručio je Ivan Ostojić, član uprave Infobipa za razvoj poslovanja. Osim na hrvatskom, interaktivna usluga bit će dostupna i na engleskom jeziku, što će olakšati povezivanje Studenca s milijunima turista koji svake godine posjećuju Hrvatsku.

- Krajnji cilj svih naših digitalnih inicijativa jest podržati Studenac da ostane blizak kupcima i poboljša njihovo iskustvo s našom kompanijom - istaknula je Nina Mimica, članica uprave za inovacije u Studencu, ističući kako potrošači traže glatku, brzu i angažiranu interakciju s trgovcima.

- Radimo na 15 projekata koji se zasnivaju na inovacijama, automatizaciji i analizi podataka kako bi unaprijedili poslovanje Studenca i nastavili ostvarivati našu misiju da budemo ‘I sitni i bitni’ za kupce diljem Hrvatske - pojasnila je Mimica.

Predstavljajući male proximity formate i u Splitu i Pušićima na Braču Seńczuk je kazao kako je vrijeme hipermarketa prošlo. Današnji kupac puno je oprezniji i racionalniji, osjetljiviji na cijene – i to je moment koji male kvartovske dućane, kakvih je u portfelju Studenca sve više, ponovno stavlja u prvi plan. A Studenac je lanjsku godinu zaključio s njih čak 1069. Otkako je poljski fond Enterprise Investors, jedan od najvećih private equity fondova u srednjoj i istočnoj Europi, preuzeo taj omiški obiteljski trgovački lanac prije pet godina, broj trgovina gotovo se utrostručio. Od jakog lokalnog igrača postali su prepoznatljivi nacionalni lanac s najvećom mrežom prodavaonica. Dosadašnja ulaganja od 250 milijuna eura u ovoj godini podebljat će se s još 50-60 milijuna. Na pragu je i nova akvizicija, koju će, kako tvrdi Senczuk, objelodaniti kroz koji dan. No širili se organski ili kroz akvizicije, u ovoj godini najavljuju još 120 trgovina, a u idućih pet godina više od 200 godišnje.

- Kupci više ne žele potegnuti 10 kilometara do trgovačkog centra - to košta, a i ne žele više kupovati namirnice za dva tjedna i bacati hranu - tvrde u Studencu. Naglasak je na lokacijama, praktičnom konceptu uređenja trgovine za brzu kupovinu ili pak ponudi svježeg i modernog TO GO asortimana koji neprestano obogaćuju. Veličina formata (u pravilu između 60 i 180 kvadrata), kojih broj povećavaju bilo organskim rastom bilo akvizicijama, daje im konkurentsku prednost i priliku da lakše nađu nove trgovačke kvadrate diljem zemlje. Prije tri godine uveli su i privatnu marku koja trenutačno u prometu čini 10% udjela, a u naredne tri godine oko 15-17%. Potencijala je puno, rezultati više nego opipljivi, a posljednje akvizicije u portfelju, kutinska Lonija i Toni marketi uspješno integrirani u poznati narančasto-zeleni logo.

Lani su ostvarili ukupne prihode od oko 500 milijuna eura. Inflacija je pogodila sve, ne samo retail, objašnjava Seńczuk, počela je s dobavljačima i skupljim sirovinama i ostalim komponentama što se vidi i po cijenama na policama i reakcijama potrošača, koji količinski sada manje kupuju, a sada razmišljaju i načinu, kako će pristupiti zabrani rada nedjeljom, odnosno ograničenom broju od 16 radnih nedjelja godišnje, što za trgovce na snagu stupa od početka srpnja.

