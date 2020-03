Stručnjak objašnjava: Jesu li migranti prijetnja za širenje koronavirusa?

Činjenica je da je u slučaju prve osobe zaražene novim koronavirusom koja je u Hrvatsku došla iz Italije sve napravljeno kako treba i da je situacija za sada pod kontrolom, no granicu s Italijom svakodnevno prelazi jako puno ljudi – upozorava naš ugledni znanstvenik i znanstveni poduzetnik, molekularni biolog prof. dr. sc. Gordan Lauc, redoviti profesor na Zavodu za biokemiju i molekularnu biologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te osnivač tvrtke Genos.

Općenito je protiv bilo kakve panične reakcije poput zatvaranja granice zato što još nije riječ o virusu koji je zastrašujuće opasan.

Ne znaju da su bolesni

– Riječ je o virusu koji nosi nešto veću smrtnost od gripe, ali to još nije virus zbog kojega treba zaustaviti svakodnevni život. Pogledajmo što se dogodilo u Kini, ondje je 11 milijuna ljudi u zatvoru već mjesec dana! Takvo što moguće je samo u Kini. Vjerojatno je da će se novi koronavirus COVID-19 s toplim vremenom povući, ali ne vjerujem da broj slučajeva u Kini pada jer je jako puno zaraženih izvan Wuhana i nisam siguran da su svi oni izolirani te da nema širitelja koji i ne znaju da su zaraženi. Ima i jako puno ljudi koji su prehlađeni, s gripom, a nemaju koronavirus, te je stvari teško razlikovati. Nisam optimističan u smislu da je taj virus tek tako stao. Ipak, sigurno su Kinezi o novom koronavirusu do sada jako puno naučili, iako je to teško procijeniti, što zbog jezične barijere, što zbog njihove zatvorenosti. Ono što je pogotovo sigurno jest to da su u Wuhan poslali 20.000 stručnjaka, a ondje imaju 70.000 zaraženih na kojima vjerojatno testiraju različite metode. Pokušavamo stupiti u kontakt s tamošnjom bolnicom kako bismo mogli napraviti naše studije, no trenutačna je situacija da ni direktori bolnica ne mogu ništa odlučiti bez dopuštenja direktora iz Pekinga – kaže prof. Lauc.

Vjeruje da o novom koronavirusu učimo sve više i više, no nije li isto i s gripom za koju još nemamo lijeka, a svake godine za nju moramo proizvesti novo cjepivo s kojim nekad pogodimo, a nekad ne.

Goleme štete

Virusi se kontinuirano mijenjaju, može li onda ovaj postati smrtonosniji?, pitali smo dr. Lauca. Pitanje je, primjerice, je li se u Iranu pojavila nova verzija tog koronavirusa ili ne.

– Moramo i dalje biti oprezni. Jasno je da nijednoj instituciji, nijednoj vladi ne može biti prihvatljivo da joj zbog novog koronavirusa umre neki postotak stanovništva. Zato vlade moraju postupati ovako kako postupaju, a gdje te mjere trebaju stati, jako je teško odrediti. Goleme su štete zbog odustajanja od sajma automobila u Ženevi ili sajma turizma u Berlinu. Teško je donijeti odluku da se uđe u rizik organizacije takvih događaja, a ljudima prijeti opasnost. I mi u Genosu to smo iskusili, Amerikanci su nam odbili doći instalirati stroj koji smo kupili jer kažu da kod nas ima koronavirusa, uz poruku da ne znaju točno kad će doći jer čekaju da nauče nešto više o novom koronavirusu. Što se migranata tiče, ne vidim izravnu vezu njih i mogućeg širenja novog koronavirusa. Oni stižu u malim grupama i kontaktiraju s relativno malim brojem ljudi, tako da se virus teško može raširiti kao kad netko prođe cijeli aerodrom, sjedne u avion, zarazi pola putnika i ode na drugi kraj svijeta. Mislim da migranti nisu problem zbog virusa koliko zbog mogućeg nasilja, nereda – zaključuje prof. Lauc.