Stručnjaci Ban i Ivić: Mjere ne treba popuštati naglo jer bi korona opet mogla ubrzati

Broj novooboljelih od koronavirusa SARS-CoV-2 posljednja je četiri dana u vrlo blagom porastu i nakon višetjednog značajnog pada jučer je evidentirano dva posto više novih slučajeva nego prethodnog tjedna. Idućih dana vidjet će se je li to tek oscilacija u padu ili početak neželjenog trenda.

Istovremeno počinje druga faza cijepljenja – starijih od 65 i kroničnih bolesnika, a u sljedećim tjednima očekuje se sve brže procjepljivanje, ovisno o pristizanju cjepiva. Nisu sve pošiljke precizno definirane, ali se zna da bi do kraja ožujka u Hrvatsku trebalo stići još 508.630 doza cjepiva, a do sada ih je došlo 210.000.

Cjepivo AstraZenece kod mnogih izaziva pitanja, što je prema tumačenju brojnih stručnjaka neopravdano jer jednako štiti protiv težih oblika COVID-a i smrtnih ishoda. Njemačke su zdravstvene vlasti kazale da osobe cijepljene AstraZenecinim cjepivom protiv koronavirusa mogu kasnije dobiti neko drugo cjepivo i tako dodatno ojačati imunitet pa smo pitali naše stručnjake što misle o tome.

1. PRVO SE CIJEPITI JEDNIM PA DRUGIM CJEPIVOM?

– Mislim da je važno preispitati mogućnosti da se modificira režim cijepljenja tako da bi se optimizirala doprema cjepiva i imuni odgovor kod cijepljenih ljudi. Međutim takve odluke nije moguće donijeti bez adekvatnih testiranja tako da bi bilo preuranjeno zaključiti da je to dobra strategija. Postoje određene indikacije koje pokazuju da bi takav način cijepljenja mogao biti koristan, ali je za sada prerano da bi se to i službeno zaključilo – kaže molekularni biolog prof. Nenad Ban sa švicarskog Federalnog instituta za tehnologiju.

Prof. Ivo Ivić, predstojnik Klinike za infektologiju KBC-a Split, smatra da bi to moglo biti funkcionalno jednako kao kad cijepljena osoba dođe u doticaj s virusom pa infekcija potakne dodatno stvaranje protutijela. – Cijepite se djelićem virusa, a onda kad dođete u kontakt s virusom, infekcija koju on izazove plus djelovanje cjepiva potaknu dodatno stvaranje protutijela. Stoga je izgledno da bi jednako tako bilo funkcionalno cijepiti se s dva cjepiva. Osobito je dobro, ako nedostaje cjepiva, što prije cijepiti se dostupnim cjepivom dokazane sigurnosti i jednake učinkovitosti kao ostala – opisuje prof. Ivić.

2. TREBA LI MJERITI TITAR CIJEPLJENIM OSOBAMA?

– Svaki proces razvijanja cjepiva uključuje i dugotrajno praćenje imunizirane grupe ljudi što uključuje i mjerenje razine antitijela protiv virusa u funkciji vremena koje je prošlo nakon cijepljenja. To se već provodi kao dio razvoja i distribucije novog tipa cjepiva. Mislim da dodatna istraživanja na manjem broju ljudi vjerojatno neće bitno utjecati na odluke agencija za lijekove, koje baziraju svoje odluke na rezultatima opsežnih istraživanja koje svaka kompanija koja razvija cjepiva mora provesti – kaže prof. Ban.

I prof. Ivić smatra da je besmisleno mjeriti titar cijepljenima.

– To bi bila javnozdravstvena besmislica, kao vađenje krvi nakon preboljene bolesti. Osim antitijela, postoji i druga razina imunosti koja se odnosi na limfocite. Jedino je to opravdano kod pojedinih imunološki suprimiranih pacijenata koje se onda može dodatno cijepiti – kaže prof. Ivić.

Podsjeća pritom da se svake godine cijepimo drugačijim cjepivom protiv gripe i da je to cjepivo čija učinkovitost je oko 50%, a smatra se dobrim cjepivom. Stoga je pomalo paradoksalno da sumnjamo u cjepivo kojem je učinkovitost za obolijevanje oko 75%, odnosno koje s 95% učinkovitosti sprečava teške oblike bolesti i smrtnost.

3. JE LI VRHUNAC DRUGOG VALA PANDEMIJE PROŠAO?

– U Hrvatskoj je trenutačna epidemiološka situacija očito bitno bolja nego prije nekoliko mjeseci pa bi se zbog toga moglo reći da se do sada širenje virusa u Hrvatskoj dogodilo u dva vala. Međutim, tu je riječ o trenutačnom pozitivnom trendu, ali to ne znači da ne postoji rizik da bi se širenje bolesti opet moglo ubrzati. Razlog tome je što je do sada u Hrvatskoj, a i u svijetu, samo mali postotak ljudi prebolio COVID-19, a većina još nije cijepljena, što ukazuje da, ako se počnemo ponašati kao da virusa nema, bolest će se opet početi širiti većom brzinom i ugroziti rizične skupine – upozorava prof. Nenad Ban.

Drugi val smo imali, a hoćemo li imati i novi val – to ćemo tek vidjeti. Pad broja novozaraženih govori o padu drugog vala, a hoće li se dogoditi novi skok, tek ćemo vidjeti, oprezan je prof. Ivić.

4. KAKO DOČEKATI TURISTIČKU SEZONU S POVOLJNOM EPIDEMIOLOŠKOM SITUACIJOM?

– Jako je važno pomno pratiti situaciju i ne oklijevati s uvođenjem strožih mjera ako se primijeti da se situacija pogoršava. Lakše je uspostaviti strože mjere na tjedan dana nego pustiti da se pandemija opet razbukta. Trenutačno, usprkos tome što je broj oboljelih manji, još je uvijek jako važno da se provodi izolacija i karantena jer je to najefikasniji način da se kontrolira širenje bolesti čak i ako se popuste određene mjere koje su trenutačno na snazi. Ja se nadam da će se uz pomno praćenje kontakata epidemiološka situacija dodatno poboljšati do ljeta zbog kombinacije proljetnog vremena koje će omogućiti da se ljudi druže na otvorenom i sve većeg broja ljudi koji će primiti cjepivo – mišljenja je prof. Ban.

– Do turističke sezone ima vremena procijeniti koje mjere i koliko treba popuštati. To nipošto ne smije biti naglo popuštanje kako ne bismo nakon toga doživjeli skok oboljelih i razočarenje, već treba ići pomalo pa vidjeti rastu li brojke s popuštanjem i u kojoj mjeri. A to je neugodan zadatak – kaže prof. Ivić.

