Capak objasnio trebaju li osobe koje se cijepe AstraZenecom nositi maske

Prošli tjedan ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak kazao je da je AstraZeneca napravila istraživanje po kojem njihovo cjepivo štiti od daljnje transmisije i da oni koji se cijepe tim cjepivom vjerojatno neće morati nositi masku. Sada je Capak objasnio što to točno znači i treba li se nositi maska nakon cijepljenja AstraZenecom.

"Tip imuniteta koji štiti našu sluznicu nosa, da virus ne može na toj sluznici obitavati i razmnožavati se, drukčiji je tip od onog tipa imuniteta koji se razvija nakon cijepljenja, dobivanja antitijela. I zbog toga je pretpostavka, a to nitko od proizvođača cjepiva nije smatrao važnim i nisu proučavali, je li paralelno s razvojem imunosti, cjepivo štiti od naseljavanja i obitavanja virusa na našoj sluznici nosa", kazao je Capak.

AstraZeneca je prva objavila prije 14 dana da njihovo cjepivo štiti od transmisije, kazao je Capak. "Iako cjepivo razvije imunitet nismo bili sigurni može li osoba primiti virus na svojoj sluznici nosa i mi smo dali preporuku da se nastave klasične epidemiološke mjere. Hoće li drugi proizvođači to napraviti i istražiti to ne znamo, no vjerojatno će pokrenuti takve studije. Mi nikome ne bi sada rekli da ne nosi masku. Učinkovitost nije sto posto sigurna kod cjepiva. Dok se nama značajno ne smiri transmisija i dok nam se ne smanji broj oboljelih svima je preporuka da nose maske", kazao je Capak.

