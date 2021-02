Božinović: Počeli su razgovori o popuštanju mjera, ali 1. ožujka nećemo otvoriti sve

Hoće li se i koje mjere popustiti 1. ožujka i dalje je nepoznanica. Ministar Davor Božinović na konferenciji za medije kazao je da su razgovori počeli te će se intenzivno nastaviti sredinom tjedna, ali naglasio je da se od 1. ožujka neće sve otvoriti.

Stožer održava svoju redovnu konferenciju za medije.

"U posljednja 24 sata zabilježena su 72 nova slučaja zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 2111. Među njima su 792 pacijenta na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 68 pacijenata. Preminulo je 20 osoba. Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas je ukupno zabilježeno 240.017 osoba zaraženih novim koronavirusom, od kojih je 5449 preminulo, ukupno se oporavilo 232.457 osoba, od toga 312 u posljednja 24 sata. U samoizolaciji je trenutačno 11.267 osoba. Do danas su ukupno testirane 1,306.694 osobe, od toga 2242 u posljednja 24 sata", izvijestio je Stožer.

Sa subotom je potrošeno 166.146 doza cjepiva i cijepljeno je 108.311 osoba.

Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak kazao je da nam se nastavlja blagi početak porasta u odnosu na protekle tjedne. Za dva posto imamo više oboljelih u ovome tjednu nego prethodnog tjedna. Incidenciju najnižu ima Istarska županija, a najvišu Dubrovačko-neretvanska županija. Na ljestvici zemalja smo na trećem mjestu, samo Finska i Danska imaju najnižu incidenciju. Zaprimljeno je 927 prijava sumnji na nuspojave. Od toga je 57 zaprimljeno na AstraZenecu.

Kašnjenje cjepiva

"Mi bismo u ovom tjednu trebali primiti 23.400 doza Pfizera, 16.800 Moderne, i 52.658 AstraZenece. Moderna je najavila da će 25. veljače isporučiti 16.800 doza", kazao je Capak. Do kraja ožujka trebali bi primiti još 508.630 doza cjepiva.

Cijepljenje AstraZenecom i nenošenje maske

"Tip imuniteta koji štiti našu sluznicu nosa, da virus ne može na toj sluznici obitavati i razmnožavati se drukčiji je tip od onog tipa imuniteta koji se razvija nakon cijepljenja, dobivanja antitijela. I zbog toga je pitanje, a to nitko od proizvođača cjepiva nije smatrao važnim i nisu proučavali, štiti li paralelno s razvojem imunosti cjepivo od naseljavanja i obitavanja virusa na našoj sluznici nosa. AstraZeneca prva je objavila prije 14 dana da njihovo cjepivo štiti od transmisije. I ako cjepivo razvije imunitet, nismo bili sigurni može li osoba primiti virus na svojoj sluznici nosa i dali smo preporuku da se nastave klasične epidemiološke mjere. Hoće li drugi proizvođači to napraviti i istražiti, to ne znamo, no vjerojatno će pokrenuti takve studije. Mi nikome ne bismo sada rekli da ne nosi masku. Učinkovitost nije sto posto sigurna kod cjepiva. Dok se nama značajno ne smiri transmisija i dok nam se ne smanji broj oboljelih, svima je preporuka da nose maske", kazao je Capak.

Popuštanje mjera

"Ovaj tjedan počeli su razgovori. Unatoč ovim povećanjima situacija je dobra. Generalno sve govori o boljoj situaciji. Moramo nastaviti pratiti sve što se događa i u tome smislu razgovarat ćemo s resornim ministrima. Nama je cilj da se sve više toga normalizira i sigurno 1. 3. nećemo otvoriti sve. Međutim, ako se ovakvi trendovi nastave, sigurno je da postoje određena moguća popuštanja, no sada nije trenutak da o tome govorim", kazao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

Što se tiče porasta, Capak je rekao da je to blagi rast novooboljelih. "Možemo govoriti da nam je to oscilacija ili da je to neka stagnacija. Vidjet ćemo kakva je situacija u nekoliko dana. Nadamo se da je to oscilacija", kazao je Capak.

Cijepljenje preko reda

"Došla su sva izvješća. Većina ustanova navodi da nije bilo većih stručnih pogrešaka. Osim stručnih elemenata, postoji moralna i etička dilema i nadam se da će se i ostale liječničke udruge u to uključiti. Povučena je inspekcija u Dubrovnik i, kao što sam rekao, povjerenstvo će sva izvješća proći i vidjeti je li bilo propusta", kazao je ministar Vili Beroš. "Nije bilo cijepljenja mlađih, uglavnom su to bili stariji ljudi koji imaju kronične bolesti", kazao je Beroš. Dodao je da je moguće očekivati da je bilo i mlađih i to će povjerenstvo utvrditi.

Bacanje doza cjepiva u Varaždinskoj županiji

"Ne znam za taj slučaj, u svakom slučaju vjerojatno je proteklo vrijeme. Ako cjepivo stavite na na sobnu temperaturu, ono može stajati samo dva sata. Zatražit ćemo izvješće o tome", kazao je Capak.

"To se događalo na samom početku, kada je potreba za cjepivom bila manja i ravnatelj te ustanove mi je rekao da su imali problema, tako da je to na neki način to posljedica toga", dodao je Beroš.

"Nama se događa da nas obavještavaju o kašnjenju doza ili smanjenju doza. Imamo čvrsta obećanja da će se isporuka cjepiva do kraja trećeg mjeseca izvršiti", kazao je Capak. Do kraja ožujka trebali bismo primiti još 508.630 doza cjepiva.

"Činjenica je da smo mi u Hrvatskoj najotvorenija država članica EU i da nema još mnogo toga o čemu razgovaramo. Važno je da svima postane jasno da je taj naš model postupan i kada idemo u popuštanje, da budemo postupni i da sve stavimo u kontekst ukupne epidemiološke situacije, da ne donosimo odluke koje ćemo morati ubrzo mijenjati. Mislim da je ovo trenutak kada bismo trebali postići novo uzajamno razumijevanje o pandemiji, i to između različitih društvenih skupina. Svi smo pogođeni epidemijom i svi zbog toga trpe. Solidarnost bi se sve više trebala orijentirati na rizike i probleme koje ova epidemija donosi. Činjenica je da su najugroženiji ljudi oni koji su stariji i oni koji imaju kronične bolesti. Kada se mjere popuste, oni se nalaze u situaciji da su i dalje najugroženiji. Poruka je da vode računa o sebi i da inzistiraju od onih koji im dođu u blizinu, posebno mlađih, da se drže mjera. Trebamo i zbog sebe razmišljati o rizicima koje epidemija donosi za druge" kazao je Božinović.

