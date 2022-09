Strojovođa koji je poginuo ranije upozoravao na probleme: 'Tada je skoro čitav vlak odletio s pruge'

U teškoj nesreći putničkog i teretnog vlaka kod Novske sinoć su poginule tri osobe, a 11 ih je ozlijeđeno.

Ovu informaciju potvrdila je i policija koja je navela kako je poginuo strojovođa (52), kondukter (60) te maloljetni sin drugog strojovođe.

Kako smo ranije pisali, poginuli strojovođa je Mario Gusak s 33 godine radnog staža i dugogodišnji zaposlenik Hrvatskih željeznica. Ima troje djece te je hrvatski branitelj.

Šef Sinikata strojovođa Nenad Murgan pojasnio je kako je Gusak i ranije upozoravao kako postoje neispravnosti na kočnicama te je to otklonjeno.

- Identična se situacija dogodila nedavno kada su se kod Križevaca sudarila dva teretna vlaka. Problem predstavljaju stalne promjene i kvarovi na cestovnim prijelazima. Navodno je tako bilo i tamo, nedavno je bio požar i čekali su se rezervni dijelovi - ispričao je Murgan za Večernji list.

No, Gusak nije samo tada upozoravao na probleme u infrasturkturi HŽ-a. On je još 2019. godine za Jutanji list ispričao jedan incident s vlakom u kojem je skoro došlo do iste tragedije. Kako je tada ispričao, te srijede 17. srpnja vozio je međunarodni vlak broj 414 te se kretao od Beograda prema austrijskom Villachu. Vozio je brzinom većom od 100 km/h po Slavoniji kada se približavao kolodvoru Nova Kapela.

Iako je dozvoljena brzina na tom dijelu pruge bila 100 km/h, Gusak je znao da na kod jednog prijelaza nema branika te je za svaki slučaj počeo usporavati na 60 km/h. Gotovo odmah nakon što su prošli prijelaz, strojovođa i putnici gotovo su izletjeli s tračnica.

- Bilo je poput bombe. Mislio sam da mi je netko nešto postavio pod lokomotivu. Cijela lokomotiva se izdignula s tračnica i tresnula natrag. Odmah sam zaustavio vlak i u šoku izišao iz lokomotive vidjeti što se dogodilo. Protrnuo sam! Tada sam shvatio što se moglo dogoditi - ispričao je ranije.

Kada je izašao van i pogledao što se dogodilo, vidio je da je jurećoj lokomotivi otpao dio kočnog sustava - regulator kočenja SAB koji je inače dug više od jednog metra, a težak stotinjak kilograma.

- Sreća je što sam usporio. Da se to dogodilo pri brzini od 100 kilometara ili većoj, ili da se, ne daj Bože, dogodilo dok sam prelazio preko pragova prijelaza, vjerojatno bi čitav vlak odletio s pruge - dodao je tada Gusak.

Strojovođa Gusak tada je prema propisima o nesreći obavijestio strojnog dispečera u HŽPP-u, a potom otišao popiti kavu sa zabrinutim putnicima do dolaska nove lokomotive s kojom je vlak nakon toga sigurno dovezao do Zagreba.

>> VIDEO Očevid na mjestu nesreće kod Novske