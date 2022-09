Šef Sindikata strojovođa: Istragu nesreće kod Novske vode ljudi koji uopće ne poznaju sustav

Predsjednik Sindikata strojovođa Hrvatske Nenad Mrgan kazao je da istragu željezničke nesreće kod Novske u kojoj je poginulo troje ljudi vode ljudi koji uopće ne poznaju sustav. Izrazio je sućut obiteljima i kazao je da je, prema posljednjim informacijama koje zna, strojovođa ispravno upravljao vlakom te da su signalni uređaji već nekoliko dana u kvaru.

- Strojovođa je vozio vlak iz Vinkovaca, vraćao se prema Novskoj, a kod Okučana je dobio nalog da može proći. Imao je nalog da stane ispred cestovnog prijelaza što je i učinio. Vjerojatno je mislio da je uređaj pokazuje neispravan signal. Zeleni signal koji je vidio bio je upaljen za teretni vlak koji je stajao na pruzi. Što se kasnije događalo, ne znamo sa sigurnošću - rekao je Mrgan.



- Prema mojim saznanjima, izgleda da nije bio problem u kočnicama, a pokojni strojovođa upozoravao je na neispravnosti na kočnicama ranije i to je otklonjeno. Ne bi on sjeo u vlak u kojima je kočnica neispravna, no znamo da pri brzini od 100 kilometara na sat putnički vlak koči tek nakon 400 metara, dok teretnom da zakoči treba čak 700. Strojovođa je počeo kočiti i sve su kočnice bile aktivirane - kazao je Mrgan te kazao kako je još nejasno zašto je stajao teretni vlak.

Problem ne vidi u strojovođi putničkog vlaka, nego u sustavu.

- Upravljanje prometom na stotinu kilometara prati samo jedna osoba i takve bi se nesreće izbjegle da se upravlja bolje. Identična se situacija dogodila nedavno kada su se kod Križevaca sudarila dva teretna vlaka. Problem predstavljaju stalne promjene i kvarovi na cestovnim prijelazima. Navodno je tako bilo i tamo, nedavno je bio požar i čekali su se rezervni dijelovi - ispričao je.

Strojovođe se često zapošljavaju i s preko 60 godina starosti.

- Dio problema su strojovođe na teretnim vlakovima gdje se nerijetko zapošljavaju ljudi iz mirovine koji izgube zdravstvenu sposobnost, a onda ju ponovno dobiju. Zapošljavaju ih iako su odavno preši šezdesetu. Vlakovođa teretnog vlaka javio je da stoji, a zašto je bez obzira na to pušten putnički vlak, nije sasvim jasno, netko je nešto previdio, a da se željeznicom upravlja pametnije u Hrvatskoj, do toga ne bi došlo - kazao je.

- Puno smo puta upozoravali da strojovođe na teretnim vlakovima rade i po 15, 20 sati, da su premoreni, no kod privatnika sindikalno udruživanje je strogo zabranjeno. Usprks tome, sudovi nerijetko donose presude u korist takvih poslodavaca iako ljude nerijetko dižu da rade iz mirovina u poodmaklim godinama - zaključio je šef Sindikata.