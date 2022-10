Stravično: 'Ušli smo u kuću i zatekli sedam mrtvih pasa'

Iza volontera i aktivista Udruge Pobjede, koja skrbi o osječkom azilu za pse, najgore je ljeto u posljednjih više od deset godina, zbog broja napuštenih pasa i strahota s kojima su se životinje suočavale, ali ono što su doživjeli u posljednjih tjedan dana, teško da se s ičime može mjeriti. Problematična priča o neodgovornom vlasniku koja traje dvije godine dobila je najgori mogući epilog, a glavom je platilo - osam pasa.

Drama je počela u četvrtak, kada ih je policija pozvala na adresu jednog građanina za kojega se u prvi mah posumnjalo da je preminuo. Kontaktirali su ih jer su znali da je Udruga već ranije pokušala učiniti nešto da se, kako procjenjuju, 20-ak pasa koje je s njim živjelo kastrira, cijepi i čipira. No, nisu uspjeli. Pravi ih je kaos dočekao u četvrtak navečer.

- Pasa posvuda. On nije mrtav, živ je, izađe van gol golcat, a njegova bivša supruga govori kako on unutra ima i bombu. Mi gledamo - psi po krovovima, ljuti, na nas, odjedared im u dvorište banulo deset ljudi u uniformama, navikli samo na sebe i njega. Pokušavamo ih pobrojati u tom kaosu i metežu - opisali su članovi Udruge na svom Facebook profilu u četvrtak.

Uspjeli su tek zgrabiti i spasiti jedno štene koje je dolutalo do njih, odmah su ga odveli veterinaru zbog krvavog proljeva, a utvrdilo se potom kako ima parvo. Nazvali su je Malena.

Dva dana kasnije, u subotu, izvijestili su kako je krim policija toga dana odvela vlasnika pasa iz kuće i oni su potom, s nalogom veterinarske inspekcije ušli unutra.

- Pronašli smo sedam mrtvih pasa, mrtvih u toj sobi u kojoj je spavao, mrtvih po podu oko njegovog kreveta. Našle smo psa kojeg smo jučer vidjele kroz kapiju. Danas je i on mrtav. Eto, džaba sad njima što bi bilo da je bilo. Džaba i nama, džaba svima. Džaba i dežurnim dušobrižnicima koji se pitaju tko je njega učinio takvim. Ne mogu zamisliti agoniju kroz koju su prošli ne on, on je imao kakav takav izbor, imao je izbor bar nas pustiti da im pomognemo, kakvu agoniju su prolazili oni dok smo se mi svi preko kapije nadvikivali i dok smo mi trtarili od bombe koju je prijetio da će aktivirati - napisali su oni u emotivnoj objavi.

Ostalo je 8 živih pasa, koliko su uspjeli prebrojati.

- Možda ih ima i više. Svi su nesocijalizirani. Hodaju po krovovima, bježe od nas k'o vrag od tamjana... Mi ćemo morati čudo učiniti u Azilu da ih smjestimo. Ok, smislit ćemo ga, makar ih kući vodila. Ostala su 4 prekrasna velika i pitoma zeca, 5 prelijepih guski, sve grlice i golubove smo pustile iz svih kaveza van. Za zeke i guske tražimo smještaj, tražimo im dom gdje će živjeti u skladu sa svojim potrebama, a ne smještaj na farmi - poručili su oni.

Rekli smo na početku teksta kako je preminulo osam pasa. U kući ih je nađeno sedam mrtvih. Osma žrtva je štene Malena, koje je unatoč veterinarskoj intervenciji, izgubilo bitku za život...

