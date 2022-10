Dva obiteljska psa na smrt izgrizla dvoje male djece, majka koja ih je pokušala zaštiti ima teške ozljede

Dvoje male djece preminulo je nakon što su ih izgrizla dva obiteljska psa, pit bulla, a njihova je majka zadobila teške ozljede ispred njihove kuće u zapadnom Tennesseeju, izvijestio je ured šerifa okruga Shelby.

Kirstie Bennard (30) zadobila je teške ozljede kada je pokušala spasiti svog petomjesečnog sina i dvogodišnju kći od napada pasa, rekli su obitelj i policija.

SCSO detectives are on scene at the 700 block of Sylvan Road near Shelby Forest State Park, where at about 3:30 pm two family dogs attacked a 2-year-old girl, a 5-month-old boy, and their mother in the home. The children were pronounced deceased on the scene. 1/2 pic.twitter.com/2IzlBedyjs