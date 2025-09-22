Strava u Slavoniji: Četvero maloljetnika brutalno pretukla 24-godišnjaka. Udarali su ga po glavi i tijelu

Četvero maloljetnika brutalno su napala 24-godišnjaka u Našicama, koji je zbog teških tjelesnih ozljeda opasnih po život zadržan na liječenju u Kliničkom bolničkom centru Osijek. Kako je izvijestila osječka policija četvero maloljetnika je 21. rujna oko 3 sata ispred hotela u središtu Našica tjelesno napalo 24-godišnjaka, kojemu su rukama i nogama zadali niz udaraca u glavu i tijelo te ga teško ozlijedili.
Maloljetnici su ubrzo identificirani i dovedeni u službene prostorije Policijske postaje Našice, gdje su uhićeni i u tijeku je kriminalističko istraživanje zbog osnova sumnje da su počinili kazneno djelo osobito teške tjelesne ozljede.
i vi mediji im sad dajete reklamu... ovo je super za nekog tko ima sklonosti nasilju, jer će se o njemu pisati, pričati. dal zbilja treba davati publicitet zločinu?!!! gdje je odgovornost za ovakve vijesti? ne treba sad to skrivati, ali ovo je prestrašno. kao i navijačke izgrede, ajd ih ignorirajte, bez slike, tona, ikakvog spomena o njima. ignorirati, u zaborav ih spustiti, pa da vidimo za godinu dana kad se neće o ni jednoj tučnjavi pisati, kako će to proći. u međuvremenu, kazne pojačati, i provoditi zakon. a ne da 3 god nakon razbijanja sud još nije donio odluku.