Strava u Slavoniji: Četvero maloljetnika brutalno pretukla 24-godišnjaka. Udarali su ga po glavi i tijelu

Četvero maloljetnika brutalno su napala 24-godišnjaka u Našicama, koji je zbog teških tjelesnih ozljeda opasnih po život zadržan na liječenju u Kliničkom bolničkom centru Osijek. Kako je izvijestila osječka policija četvero maloljetnika je 21. rujna oko 3 sata ispred hotela u središtu Našica tjelesno napalo 24-godišnjaka, kojemu su rukama i nogama zadali niz udaraca u glavu i tijelo te ga teško ozlijedili.

Maloljetnici su ubrzo identificirani i dovedeni u službene prostorije Policijske postaje Našice, gdje su uhićeni i u tijeku je kriminalističko istraživanje zbog osnova sumnje da su počinili kazneno djelo osobito teške tjelesne ozljede.