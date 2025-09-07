Strava u Požegi: Vozilom naletio na pješaka koji je nosio dijete u naručju

Teretno vozilo udarilo je pješaka koji je u naručju nosio dijete, priopćila je PU požeško-slavonska. Obje osobe prevezene su u Opću županijsku bolnicu Požega, a očevid je u tijeku. Nesreća se dogodila u poslijepodnevnim satima.
Po dovršetku očevida biti će poznato više informacija o tome kako se nesreća dogodila.
35. GODIŠNJICA OSNUTKA
FOTO Oni su elitni profesionalci istrenirani za najteže zadatke: Danas je njihov dan, s njima bio i slavni Hrvat
potpuna pomrčina mjeseca
Pripremite se za današnji 'nebeski udar': Krvavi Mjesec jednima donosi bogatstvo i moć, a drugima potpuni kaos!
Kakav hit
Znate li izgovoriti ovaj sastojak? Pogledajte kako su se snašli građani na zagrebačkim ulicama
pripremite se na vrijeme!