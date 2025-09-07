Naši Portali
OČEVID U TIJEKU

Strava u Požegi: Vozilom naletio na pješaka koji je nosio dijete u naručju

07.09.2025.
Po dovršetku očevida biti će poznato više informacija

Teretno vozilo udarilo je pješaka koji je u naručju nosio dijete, priopćila je PU požeško-slavonska. Obje osobe prevezene su u Opću županijsku bolnicu Požega, a očevid je u tijeku. Nesreća se dogodila u poslijepodnevnim satima. 

Po dovršetku očevida biti će poznato više informacija o tome kako se nesreća dogodila.

nesreća

