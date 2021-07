Strava u Podravini: Trojica mladića kazneno prijavljeni zbog dijeljenja dječje pornografije

Trojica mladića iz Kalinovca kazneno su prijavljena zbog dječje pornografije jer su si međusobno slali video na kojem je prikazan spolni odnos odrasle žene i djeteta. Optužnicu protiv mladića početkom srpnja podignuli su koprivnički tužitelji, nepravomoćna je i još je treba potvrditi koprivnički Općinski sud.

Prvookrivljeni mladić rekao je kako je sporni video kružio internetom i da se ne sjeća tko mu ga je poslao, no proslijedio ga je svom prijatelju iz djetinjstva. Drugookrivljeni mladić rekao je kako je video dobio od školskog poznanika dan prije nego što mu ga je poslao prvookrivljeni, piše Podravski.

Drugookrivljeni je potvrdio da se ‘radi o nekom videu na kojem je prikazan neki klinac sa ženskom’, no on nije znao da je to dječja pornografija i da to ne smije prosljeđivati. Trećeokrivljeni mladić je rekao kako se ta snimka vrtjela u đurđevačkoj Srednjoj školi koju sva trojica pohađaju, te da je snimka došla do većine učenika te time i njega.

S obzirom na to da nije više u dobrim odnosima s mladićem koji mu je poslao snimku, nije siguran je li mu on proslijedio spornu snimku. Tvrdi kako je nikome nije prosljeđivao, već da ju je obrisao. Naveo je i da je mladić koji tvrdi suprotno tereti jer je zbog marihuane otišao iz njegova društva te ga stoga lažno tereti.

Policajci su im oduzeli mobiteli i pogledali njihovu komunikaciju preko WhatsApp aplikacije prema kojoj je vidljivo da je prvookrivljeni mladić primio video od drugookrivljenog i da je poslao jednom školskom kolegi. Tijekom istrage ispitana su dvojica svjedoka, također srednjoškolaca, koji su potvrdili da su im okrivljeni slali spornu videosnimku, ali oni su je odmah obrisali s mobitela te nisu dalje prosljeđivali. Upravo to ih je spasilo kaznenog progona.

Prvookrivljeni mladić ranije je bio osuđivan zbog droge, zbog čega mu je 2019. godine izrečen pridržaj maloljetničkog zatvora. Stručni pravni tim tužitelja ocijenio je da se u odnosu na njega ne može primijeniti maloljetničko pravo, zbog čega bi mogao dobiti do osam godina zatvora koliko je propisano za kazneno djelo dječje pornografije, navodi Podravski.

Tužitelji za preostalu dvojicu traže da ih se kazni uključivanjem u humanitarni rad i da napišu referat u kojem moraju pisati o ponašanju mladih i u kojem treba biti navedeno i njihovo iskustvo proslijeđivanja snimke dječje pornografije.

