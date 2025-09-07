PU međimurska jutros u 6:26 sati dobila je telefonsku dojavu prometnice Željezničkog kolodvora Mala Subotica da je strojovođa vlaka koji je prometovao u smjeru Donjeg Kraljevca, nekoliko stotina metara od zgrade kolodvora, naišao na mrtvu osobu koja je najvjerojatnije stradala od naleta vlaka.
Dosad provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je kako je u subotu, 6. rujna oko 22 sata u Maloj Subotici, putnički vlak koji je prometovao na relaciji Kotoriba - Varaždin, naletio na nepoznatog muškarca. Uslijed zadobivenih ozljeda muškarac je preminuo na mjestu događaja.
U koordinaciji s nadležnim državnim odvjetništvom nastavlja se kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve relevantne okolnosti događaja te identitet stradalog muškarca.
Strava kod kolodvora: Muškarac poginuo u naletu vlaka
