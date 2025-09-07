Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 65
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
STROJOVOĐA ZVAO POLICIJU

Strava kod kolodvora: Muškarac poginuo u naletu vlaka

Željeznički kolodvor u Sesvetama
Goran Stanzl/PIXSELL
Autor
Ivica Beti
07.09.2025.
u 12:24

U koordinaciji s nadležnim državnim odvjetništvom nastavlja se kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve relevantne okolnosti događaja te identitet stradalog muškarca

PU međimurska jutros u 6:26 sati dobila je telefonsku dojavu prometnice Željezničkog kolodvora Mala Subotica da je strojovođa vlaka koji je prometovao u smjeru Donjeg Kraljevca, nekoliko stotina metara od zgrade kolodvora, naišao na mrtvu osobu koja je najvjerojatnije stradala od naleta vlaka.

Dosad provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je kako je u subotu, 6. rujna oko 22 sata u Maloj Subotici, putnički vlak koji je prometovao na relaciji Kotoriba - Varaždin, naletio na nepoznatog muškarca. Uslijed zadobivenih ozljeda muškarac je preminuo na mjestu događaja.

U koordinaciji s nadležnim državnim odvjetništvom nastavlja se kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve relevantne okolnosti događaja te identitet stradalog muškarca.

Ključne riječi
mala subotica nalet vlaka

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još