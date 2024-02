Kiselinom napao majku i kćer: Napadač dobio azil tvrdeći da je kršćanin

Londonska policija još uvijek traga za muškarcem kojeg sumnjiče za napad korozivnom tvari koji se dogodio u srijedu navečer, a u kojem je ozlijeđeno 12 ljudi. Osumnjičeni za taj strašan napad je Abdul Shakoor Ezedi (35) koji je zadnji puta viđen u dućanu Tesco u sjevernom dijelu Londonu. Pokazalo se kako je riječ o osobi koja je osuđena za napad u 2018. godini, prije nego što je dobio azil u 2021. ili 2022. godini jer je tvrdio da bi mu život u Afganistanu bio problem jer je prešao na kršćanstvo, piše BBC.

Policija je objavila njegovu fotografiju na kojoj se vidi kako je i sam zadobio ozljede lica i to oko njegova desna oka. Vlasti upozoravaju građane da se obrate policiji u slučaju da ga vide.

Strašan napad

Napad se dogodio u srijedu oko 19:25 po lokalnom vremenu u blizini Claphama Commona. U napadu je ozlijeđeno ukupno dvanaest osoba, među kojima su i policajci koji su priskočili u pomoć žrtvama. Većina ozlijeđenih zadobila je lakše ozljede, no majka i njezine dvije kćeri koje su bile među žrtvama zadobile su vrlo velike opekline, ustvrdio je policijski dužnosnik Sir Mark Rowley za BBC Radio London.

Jedan svjedok ranije je rekao da je majka plakala: "Ne vidim, ne vidim!" dok je pokušavao pomoći. Osumnjičeni za napad pokušao je automobilom pobjeći s mjesta događaja, ali se zabio u vozilo koje je stajalo, a zatim je pobjegao.

Policija vjeruje da je on poznat obitelji, ali je rekla da još nije jasna njihova točna veza niti što je motiv za napad.

BBC News doznaje da je Ezedi stigao u Veliku Britaniju iz Afganistana 1026. godine u Veliku Britaniju. Njegova kazna za seksualni prijestup, izrečena na krunskom sudu u Newcastleu, uključivala je i kaznu koju nije platio. No, nakon što je to razriješeno 2020. godine, on više nije bio pod uvjetnom kaznom.

Njegov zahtjev za azilom dvaput je odbijen, ali mu je odobren treći put kada je tvrdio da se obratio na kršćanstvo te da bi povratak u Afganistan predstavljao rizik za njegov život.

Neki u Ministarstvu unutarnjih poslova ovaj slučaj ističu kao primjer frustracije koju imaju sustavom sudova za azilante, jer se ljudima odobrava azil unatoč tome što su osuđeni. Međutim, oni koji rade s tražiteljima azila ističu da još uvijek možete biti izloženi riziku u svojoj matičnoj zemlji – a time biti i pravi izbjeglica – čak i ako ste osuđeni.

