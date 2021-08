Strašne posljedice uragana koji je poharao američku Louisianu, milijuni bez struje

Uragan Ida poharao je američku saveznu državu Louisianu, a vjetrovi koji su puhali oko 240 kilometara na sat srušili su brojne kuće te su milijuni ljudi ostali bez struje.

Uragan je u međuvremenu iz 4. oslabio na 1. kategoriju.

Snažan vjetar čupao je stabla i dalekovode pa je više od milijun ljudi ostalo bez električne energije, a budući da je uništeno više od 3.000 kilometara dalekovoda struje neće biti danima, a možda i tjednima.

Poginula je jedna osoba nakon što je na nju palo drvo, a no vjeruje se da će ta brojka rasti jer se mnogi smatraju nestalima i tek se zbrajaju štete.

Foto: Mickey Welsh/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL Aftermath of Hurricane Ida in New Orleans The collapsed jazz club the Karnofsky Shop is seen after Hurricane Ida ripped through New Orleans, Louisiana, U.S., August 30, 2021. Mickey Welsh/The Daily Advertiser/USA TODAY Network via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT MICKEY WELSH