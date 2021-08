Na godišnjicu strašne Katrine još jača oluja hara jugom Amerike: New Orleans bez struje, proglašena katastrofa

Uragan Ida, koji je u nedjelju stigao do obale Louisiane kao uragan kategorije 4, oslabio je na kategoriju 1 po Saffir-Simpsonovoj ljestvici, ali i dalje nosi razorne vjetrove i poplave u nekim dijelovima jugoistočne Louisiane, priopćio je Nacionalni centar za uragane (NHC).

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Vjetrovi su usporili na 135 kilometara na sat. U 12 sati, koliko je prošlo otkad je došla u kontakt s kopnom pa dok nije oslabila na kategoriju 1, Ida je iza sebe ostavila uništenje, a velik dio obalnih područja je pod vodom. Tijekom sljedećega dana očekuje se brzo slabljenje uragana, no, upozorava NHC, očekuje se da će Ida još nekoliko sati ostati u kategoriji uragana.

Tijek događaja:

10.45 Poginula osoba o kojoj se ranije izvijestilo je 60-godišnjak na kojeg je palo drvo u blizini njegovog doma u Baton Rougeu, prijestolnici Louisiane.

10.44 Ida je Louisianu pogodila u vrijeme dok se ta savezna država bori s novim valom zaraze covidom-19 koji je pogodio tamošnji zdravstveni sustav. U cijeloj državi hospitalizirano je oko 2450 ljudi, a mnogi od njih su na intenzivnoj njezi. Gubitak struje u bolnici Thibodaux u okrugu Lafourche, jugozapadno od New Orleansa, primorao je zdravstvene radnike da ručno pomažu pacijentima na respiratorima dok nisu preseljeni na drugi kat, potvrdilo je ministarstvo zdravstva.

U nedjelju navečer je bez struje ostalo više od milijun domova i poslovnica u Louisiani. Vlasti upozoravaju kako bi novoizgrađeni nasipi oko New Orleansa trebali izdržati pritisak vode, no da bi na nekim područjima oni mogli ipak biti preniski.

10:43 Oluja se kreće prema zapadu Mississippija, očekuje se da će uzrokovati „po život opasne“ poplave, objavio je Nacionalni centar za uragane.

9.31 – Opasni olujni udari, razarajući vjetrovi i poplave nastavljaju se u dijelovima jugoistočne Louisiane, izvijestio je NHC.

8.05 – Snažni vjetrovi koje Ida nosi sa sobom odnijeli su krov s nekoliko zdravstvenih ustanova u Louisiani, zbog čega će deseci pacijenata morati biti premješteni u nove objekte.

VIDEO Ida nosi krov bolnice u Gallianu (Louisiana)

Hurricane Ida's winds ripped the roof off this hospital in Galliano, Louisiana as the storm continues to tear through the Gulf Coast. LiveLeak on Telegram pic.twitter.com/qTnPNSjAgY — Dennis Dunham (@DennD68) August 30, 2021

8.00 – Gradić Jean Lafitte u Louisiani potpuno je devastiran, kazao je gradonačelnik Tim Kerner za CNN. Dodao je da imaju puno ljudi koji su ostali odsječeni i do kojih ne mogu doći jer je preopasno.

"Ranije smo pretrpjeli poplave, oluje, ali nikada u životu nisam vidio ovakvu vodu. Jednostavno nas je pogodilo na najgori mogući način i toliko snažno da nas je potpuno uništilo", rekao je Kerner.

6.49 – CNN javlja kako je najmanje jedna osoba poginula te da su brojni dijelovi Louisiane ostali bez struje. Mnogi traže pomoć i spašavanje jer je njihove kuće okružila voda. Prijeti opasnost od bujičnih poplava.

Američki predsjednik Joe Biden proglasio je katastrofu u Louisiani te naredio da se područjima pogođenima uraganom Ida pruži savezna pomoć, priopćila je Bijela kuća.

"Pomoć može uključivati sredstva za privremeni smještaj i obnovu domova, zajmove s niskim kamatama za pokrivanje gubitka neosigurane imovine te druge programe pomoći kako bi se pojedinci i vlasnici poduzeća oporavili od katastrofe", stoji u priopćenju.

Foto: CYRUS TASALLOTI/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

6.48 New Orleans u mraku

Cijelo područje New Orleansa u nedjelju nešto nakon 19 sati zbog uragana je ostalo bez električne energije. Kako je priopćila tvrtka Energy, došlo je do "katastrofalnoga" oštećenja u sustavu opskrbe električnom energijom, a prema podacima s internetske stranice tvrtke, bez struje je ostalo više od 673 tisuće potrošača na području New Orleansa.

Šesnaest godina nakon što je uragan Katrina pogodio to područje na jugu SAD-a, uragan Ida stigao je do obale u podne u blizini mjesta Port Fourchon u Louisiani.

Stanovnicima najugroženijih obalnih područja nekoliko dana prije uragana naređeno je da se evakuiraju. Zbog približavanja oluje privremeno je ukinuta i hitna medicinska služba u New Orleansu i drugim mjestima diljem države koju je već pogodio četvrti val pandemije koronavirusa. Za pacijente hospitalizirane zbog COVID-19, kojih je prema procjenama 2450, evakuacija nije bila moguća.

"Ovo je jedna od najjačih oluja koja je pogodila ovo područje", rekao je na konferenciji za novinare guverner Louisiane John Bel Edwards.

Stotine kilometara novih nasipa izgrađeno je oko New Orleansa nakon poplava uzrokovanih Katrinom, u kojoj je život izgubilo više od 1800 ljudi.

Ida je samo za tri dana, otkako se pojavila u Karipskom moru kao tropska oluja, ojačala do uragana kategorije 4, uz vjetrove od 240 kilometara na sat, izvijestio je NHC. Za nekoliko sati uragan je stigao do New Orleansa kao oluja kategorije 3, uz nešto slabije vjetrove, ali uz plimne valove više od predviđena 1,83 metra na nekim dijelovima obale.