Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 36
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
TRAGEDIJA

Strašna nesreća kod Osijeka: Na ženu naletio vlak dok je prelazila prugu. Preminula je

vlak
Davor Puklavec/PIXSELL/Ilustracija
VL
Autor
Vecernji.hr
25.09.2025.
u 07:49

Prilikom naleta vlaka smrtno je stradala ženska osoba u dobi od 87 godina

Teška prometna nesreća dogodila se u Briješću kod Osijeka. Prilikom naleta vlaka smrtno je stradala ženska osoba u dobi od 87 godina. Žena je prema prvim informacijama prelazila željezničku prugu te je na nju naletio vlak. Nesreća se dogodila jučer ujutro. 
Ključne riječi
nesreća vlak

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još