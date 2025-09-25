Strašna nesreća kod Osijeka: Na ženu naletio vlak dok je prelazila prugu. Preminula je

Teška prometna nesreća dogodila se u Briješću kod Osijeka. Prilikom naleta vlaka smrtno je stradala ženska osoba u dobi od 87 godina. Žena je prema prvim informacijama prelazila željezničku prugu te je na nju naletio vlak. Nesreća se dogodila jučer ujutro.
SPOJ MODERNOG I TRADICIJE
FOTO Za 580.000 eura prodaje se luksuzna drvena kuća kod Varaždina: Ima bazen i saunu
DOBRA ENERGIJA
Sreća u teglici: Ovih 7 biljaka nazivaju srećonošama, vjeruje se da privlače novac, zdravlje i blagostanje
Nevjerojatan učinak