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OGLASIO SE DORH

Četvero mrtvih: Novi detalji tragedije u Istri, ovo su godišta poginulih

Medulin: Očevid ma mjestu pada malog zrakoplova pri čemu su poginule četiri osobe
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
1/9
VL
Autor
Večernji.hr
05.06.2026.
u 08:10

Iz DORH-a su izvijestili da je nakon tragedije pokrenut niz istražnih i forenzičkih postupaka kako bi se rasvijetlile sve okolnosti nesreće.

Nakon dovršenog očevida zrakoplovne nesreće koja se dogodila u blizini Medulina, o slučaju se oglasilo i Državno odvjetništvo Republike Hrvatske. Iz DORH-a su izvijestili da je nakon tragedije pokrenut niz istražnih i forenzičkih postupaka kako bi se rasvijetlile sve okolnosti nesreće.

Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti: "U povodu zrakoplovne nesreće od 4. lipnja 2026. na području Općine Medulin u kojoj su prilikom udara zrakoplova u tlo smrtno stradala četiri austrijska državljanina (1978., 1968., 1986. i 1961.), proveden je očevid po policijskim službenicima Policijske uprave istarske uz sudjelovanje istražitelja Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu i dežurne zamjenice županijskog državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Puli-Pola, te je naloženo provođenje pregleda i obdukcije tijela smrtno stradalih osoba. Poduzimaju se daljnje mjere i radnje u cilju utvrđivanja svih relevantnih okolnosti ovog događaja", navode.
Četvero mrtvih u padu aviona kod Medulina. Pogledajte prve fotografije s mjesta nesreće
Ključne riječi
nesreća Medulin DORH

Komentara 2

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AFUERA
09:54 05.06.2026.

putin kriv

JA
Jasamlutalica
09:44 05.06.2026.

Sreća u nesreći, nije pao nekome na glavu.

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