VIDEO Strašan potres na Tajvanu magnitude 6,8 rušio zgrade, mostove. Vagoni ispali iz tračnica

Potres magnitude 6,8 stupnjeva po Richteru pogodio je Tajvan u nedjelju, dan nakon što je potres magnitude 6,4 potresao otok, prema Središnjem meteorološkom uredu.

Tajvanski mediji objavili su da se niska zgrada u kojoj se nalazila trgovina srušila te da je u tijeku akcija spašavanja ljudi koji su bili u toj zgradi. Najmanje jedan vagon iskočio je iz tračnica na stanici na istočnoj obali.

Potres se mogao osjetiti diljem Tajvana. U glavnom gradu Taipeiju nakratko su se zatresle zgrade.

Prema seizmološkom centru, nedjeljni potres dogodio se u 14:44 (8:44 po srednjoeuropskom vremenu) na dubini od 7 kilometara.

Epicentar je bio oko 42,7 kilometara sjeverno od okruga Taitung u istočnom Tajvanu.

It's west Taiwan, actually, and the whole country felt it. There's no confirmed casualties yet, 4 people trapped in a collapsed building fortunately they can still respond. One of them got out just minutes ago. https://t.co/50l58i9L8u