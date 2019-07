Strani mediji o požaru na Zrću: 'O moj bože, to je kaos'

Veliki požar koji je tijekom noći izbio na Zrću privukao je i pažnju stranih medija, iz država iz kojih dolaze mnogi turisti na ovo popularno odredište.

- O moj bože, to je kaos - kaže jedan posjetitelj u jednom videu na društvenim mrežama, piše britanski Mirror, koji prenosi i kako u jednoj snimci evakuacije spiker govori ljudima: "Polako napustite klub, nema potrebe za panikom, sve je pod kontrolom, u redu?".

Jess Storey, koja je bila u klubu Papaya s prijateljicama, dala je izjavu za Mirror.

- Plamen je na trenutke bio dvostruko viši od drveća, a dim je također rastao jako brzo - rekla je Jess.

- Odlučile smo odmah otići, mnogi su primijetili vatru, ali su snimali i nisu ništa poduzimali, pa smo odlučili otići prije masovnog stampeda - dodala je.

- Čini se da ljudi na nižoj razini nisu primijetili vatru - rekla je Jess.

Izjavu je dao i Kristijan Rovan iz Slovenije, koji je bio evakuiran iz Papaye.

- Problem za vatrogasce je što je jako vjetrovito pa se vatra širi brzo - rekao je Rovan.

Scariest thing I have ever witnessed everyone has been evacuated :((( literally didn’t even realise how bad it was until we got out. Hope everyone is okay. #freshisland #croatiafire pic.twitter.com/dVIVVX2PbT