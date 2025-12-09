Putin potpisao novi dekret: Dvije od četiri točke su tajne, a jedna stvar neuobičajena

Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je dekret za vojnu obuku rezervista u 2026. godini. Putin je naredio vladi i regionalnim vlastima da osiguraju sve potrebne korake za pozivanje rezervista i organizaciju obuke, a dvije od četiri točke dekreta su tajne, odnosno označene kao "samo za službenu upotrebu."

Rezervisti su Rusi koji su dobrovoljno potpisali ugovore za ulazak u mobilizacijsku rezervu. Prema podacima iz 2021. godine, Rusija je imala oko 100.000 rezervista. Prema pravilima, predsjednik odlučuje koliko će rezervista biti pozvano, na temelju potreba vojske i prijedloga vlade. Njihova obuka ne smije trajati dulje od dva mjeseca, navodi Kyiv Post.

Državna duma u listopadu je donijela zakon koji rezervistima omogućuje slanje na "posebnu obuku“, uključujući misije zaštite ključne infrastrukture. Tu mjeru neki vide kao još jedan način da se više ljudi uključi u vojnu službu bez službene objave mobilizacije. Zimska obuka neuobičajena je u Rusiji, a Putin je prošle godine prvi put u 20 godina naredio da ona počne u siječnju. Prethodnih godina, takvi su se dekreti obično izdavani između kraja veljače i početka lipnja.

Novi dekret dolazi nakon ranijih koraka koji proširuju mogućnosti vojske za korištenje rezervista. Putin je ranije potpisao dokument kojim se Rusiji dopušta provođenje regrutacije tijekom cijele godine, od 1. siječnja do 31. prosinca. Počevši od 1. siječnja 2026., regrutni uredi moći će svakodnevno slati elektronske pozive, zakazivati liječničke preglede i održavati sjednice regrutnih komisija.

Rok za javljanje nakon primitka elektronskog poziva bit će ograničen na 30 dana od trenutka pojavljivanja u državnom registru. Raspoređivanje u vojne jedinice i dalje će se odvijati dvaput godišnje - od 1. travnja do 15. srpnja i od 1. listopada do 31. prosinca.