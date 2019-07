Konobar: Oko ponoći se iza kluba počeo širiti dim, požar se vrlo brzo proširio

Noćas oko 1 sat buknuo je požar na Zrću. Posjetitelji noćnih klubova na plaži Zrće u Novalji su evakuirani. Nitko nije ozlijeđen kako doznajemo u PU ličko-senjskoj. Požar je stavljen pod kontrolu, a gašenje je otežavala bura. Na terenu su vatrogasci iz JVP Zadra, DVD Povljana, postrojba Ličko-senjske županije i brojni drugi. U pomoć su vatrogascima stigla i tri kanadera.

Zapovjednik vatrogasaca: Požar ne nastaje sam od sebe, a je li podmetnut to treba utvrditi policija

9:09 - "Gasili smo satima i stavili pod kontrolu požar, sad tek slijedi posao kontrole", kazali su premoreni vatrogasci koji su gasili požar na Zrću.

9:03 - "Ne znam koliko je sati bilo, oko 12 sati. Iza kluba je počeo dim. Požar se vrlo brzo proširio. Vatra je sukljala 25 metara u zrak. Bilo je puno ljudi. Nisu paničarili. Gosti su se ponašali kao da se ništa nije dogodilo. Oko 2 sata su kazali da gosti napuste prostor", kazao je jedan od konobara s plaže Zrće. Na plaži Zrće trenutno nema gostiju već su tamo samo policija i vatrogasci.

Video: Situacija na plaži Zrće nakon požara

"Bili smo na festivalu, bilo je puno dima, nismo znali što se događa, kazali su nam da napustimo prostor. Zatvorili su cestu i kazali nam da čekamo na benzinskoj postaji. Nismo se preplašili, samo nismo znali što se događa", kazala je jedna strankinja.

Video: Svjedokinja požara na Zrću

8:51 - Ispred Novalje zbog zatvorene ceste stvorile su se kolone. Cesta prema Novalji opet je otvorena za promet.

Fotografije sa Zrća ustupili su nam TheSkodilac Cinema.

Foto: Marko Škoda/theSkodilac Cinema

8:30 - "Požar otvorenog prostora koji je noćas izbio na plaži Zrće na otoku Pagu stavljen je pod kontrolu. U 07:45 sati prvi CL napušta požarište, a u dogovoru s vatrogascima i druga dva CL-a će uskoro napustiti požarište", objavila je Hrvatska vatrogasna zajednica - HVZ na svom Facebooku.

Foto: Hrvatska vatrogasna zajednica/Facebook

8:26 - Veliki požar koji je tijekom noći izbio na Zrću privukao je i pažnju stranih medija, iz država iz kojih dolaze mnogi turisti na ovo popularno odredište. Više pročitajte OVDJE.

8:20 - Iako je požar zatvorio ceste, policija je organizirala autobuse koji će preuzeti sve posjetitelje festivala koji čekaju na benzinskoj postaji. Evakuirat će ih na sigurno u Novalju. Hvala svima na strpljenju, objavili su organizatori festivala Fresh Island koji se održavao na Zrću.

8:00 - Hrvoje Ostović zapovjednik ličkih vatrogasaca rekao nam je kako je požar u jednom trenutku došao u neposrednu blizinu jednog ugostiteljskog objekta no da je djelovanjem vatrogasaca obranjen, a da sada na požarištu djeluju kanaderi, 64 vatrogasaca, 22 vozila. Više pročitajte OVDJE.

Strani mediji o požaru na Zrću: 'O moj bože, to je kaos'

7:42 - Glasnogovornica PU ličko-senjske Maja Brozičević nam je rekla da je oko požarišta raspoređeno i više od 30 policajaca.

"Mi smo dobili dojavu da je požar buknuo u borovoj šumi iza ugostiteljskog objekta Kalypso. Policija je na terenu i utvrdit će uzroke požara", rekla nam je Brozičević na upit ima lim ikakvih saznanja je li požar podmetnut. Rekla nam je da je cesta Novalja Pag još uvijek zatvorena za promet.

06:52 - "Na požarištu u Novalji (Zrće) kolegama na terenu u pomoć su došla dva kanadera Croatia Canadair Cl-415 ,Air Tractor AT 802 & AT 802 Fire Boss", javljaju jutros na Facebook stranici Vatrogasci oni su naši heroji.

Fresh Island is lit. I mean on fire pic.twitter.com/g4GXsfQXfF