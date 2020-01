Stranci kažu da za njega nikada nisu čuli

Memorijalni centar Faust Vrančić nalazi se na otoku Prviću gdje je veliki izumitelj pokopan 1617. godine prema svojoj želji. To je najvažnije mjesto sjećanja na Fausta Vrančića u Hrvatskoj, za javnost otvoreno 2012., a sasvim je primjereno da se nalazi na otoku za koji je Vrančić bio toliko vezan. Ondje živi tek 400-tinjak stanovnika, a otok se nalazi na deset minuta vožnje brodom od Vodica.

Ravnateljica Memorijalnog centra Ivana Skočić u razgovoru za Večernji list rekla je da su prezadovoljni dosadašnjim posjetom, posebno uzimajući u obzir činjenicu da je riječ o mladoj ustanovi koja se još k tome nalazi na otoku.

– Godišnje bude oko sedam tisuća posjetitelja. Njihove su reakcije vrlo pozitivne i to je ono što nas motivira i potiče u promociji, popularizaciji i afirmaciji života i stvaralaštva našeg velikana europskog ugleda. U Centru je na moderan i interaktivan način prezentiran Vrančićev život i stvaralački opus. U postavu su izložene makete tehničkih izuma, korištena su audiovizualna sredstva, igrice za najmlađe i one malo starije. U vanjskom dijelu, uz hortikulturno uređenje, na otvorenom su postavljena tri modela Vrančićevih izuma u većim dimenzijama: viseći most, mlin za masline i padobran. Od prvih dana njegujemo individualni pristup u radu i kontaktu s našim posjetiteljima zato što je i dalje uz sva sredstva suvremene komunikacije i prezentacije te interneta, upravo kontakt uživo ono što posjetitelji najviše vole i otvoreno nam to daju do znanja – pojašnjava nam Skočić.

Glavni dio postava u prizemlju je objekta, dok na terasi gornje etaže posjetitelji mogu pronaći makete Faustovih izuma u prirodnoj veličini.

Bio je svestran

Ravnateljica Memorijalnog centra nabraja nam što sve redom zanima posjetitelje ustanove.

– Najviše ih privlači Vrančićeva svestranost i univerzalnost te vizionarske ideje kojima je anticipirao razvoj tehničkih izuma i konstrukcija od kojih su neke i danas primjenjive. Tu ubrajamo različite modele mostova, preteču žičare, preteču amortizera, mlinove na različite pogone, gliboder i naravno najpoznatiji Faustov izum “homo volans” – leteći čovjek, prvi tiskani i uporabljivi model padobrana – govori nam Skočić i dodaje da postoji velika razlika između domaćih i stranih turista. Stranci, naime, za Vrančića gotovo u pravilu nisu uopće čuli.

– Budući da im je on totalna nepoznanica, sve ih zanima: tko je bio, gdje se rodio, je li sve crteže izuma uistinu i realizirao, kako funkcioniraju u praksi pojedini izumi, je li on skočio padobranom... Zanimljiva im je i poveznica Prvića sa Šibenikom koji je u to vrijeme bio otok na kojem se šibenska vlastela odmarala u svojim ljetnikovcima te onamo bježala od kuge. Vrančić je većinu svog života boravio izvan svoje domovine, ali u svojoj je rukopisnoj ostavštini i pisanim djelima često isticao svoju ljubav prema rodnom kraju. Strane posjetitelje zanimaju i povijesne informacije o otoku Prviću, broju stanovnika, načinu na koji otočna zajednica funkcionira – opisuje nam Skočić.

Istraživanja se nastavljaju

Domaći posjetitelji, nastavlja, sada o Vrančiću znaju puno više nego u samim počecima rada Memorijalnog centra. To bi moglo ukazivati na primjetan porast interesa za izumitelja u cijeloj hrvatskoj javnosti.

– Sa sigurnošću možemo reći da su baštinske institucije i pojedinci uz postojanje i rad našeg Centra napravili dosta da se život i djelo našeg velikana popularizira i afirmira u javnosti. Postoji još puno neistražene i neobrađene građe vezane za Fausta i ugledne članove njegove obitelji te nam je želja da stručnjaci nastave s istraživanjem i objavljivanjem. Posebno nas veseli velik broj predškolskih i školskih grupnih posjeta koji iz godine u godinu raste – pojašnjava Skočić. Ravnateljicu Memorijalnog centra upitali smo što je njoj i ostalim zaposlenicima ustanove najveća prepreka u radu.

– Centar se nalazi na otoku Prviću, gdje je Faust proveo djetinjstvo u obiteljskom ljetnikovcu i na kojem je oporučno pokopan. Prometna povezanost i dislociranost Centra od kopna vrlo su bitni faktori u radu. No na to sve češće gledamo kao na prednost jer se otok i zbog svoje veličine i konzervatorske zaštite ne bi smio razvijati u smjeru povećanja broja gostiju već na principu održivog razvoja s kvalitetnom i sadržajnom ponudom prema ciljanom tržištu. Tako možemo doprinijeti očuvanju autohtonosti i tipičnog dalmatinskog ambijenta otoka i lokalne zajednice. U posljednje vrijeme često možemo čuti glasna razmišljanja turističkih stručnjaka koji tvrde da je dobar i uspješan onaj turizam koji je dobar za lokalnu zajednicu jer današnji turisti sve više teže upoznavanju kulture, običaja i svakodnevnog života lokalnog stanovništva te žele aktivno sudjelovati i biti u kontaktu s lokalcima – pojašnjava nam Skočić.

Vrančićevi uspjesi, od izuma padobrana i ovješenog mosta do petojezičnog rječnika kojim je u europskom kontekstu proslavio hrvatski jezik, mnogima su prva asocijacija na ovog renesansnog čovjeka. Pitali smo Ivanu Skočić koja joj je prva asocijacija na hrvatskog izumitelja.

– Meni Faust Vrančić ne pada na pamet, ja s njim živim 24 sata na dan. To je moj posao, moje zvanje i zanimanje. Završila sam studij kulture i turizma na Filozofskom fakultetu u Zadru, a kako mi nismo klasična muzejska ustanova prema našim zakonima, moje zvanje je idealno za posao kojim se bavim. Specifična znanja koja steknete iz područja turističkih i informacijskih znanosti na ovom studiju su izvrsna teorijska podloga za kasniju praksu, naravno uz konstantan rad na sebi i usavršavanje u profesionalnom pogledu. U svom poslu imam priliku upoznati iznimne ljude i stručnjake s kojima surađujem i to posebno veseli kao i pozitivne povratne informacije naših posjetitelja koji mogu biti prava motivacija u daljnjem radu – govori nam Skočić.

Za kraj serijala o Faustu Vrančiću pitali smo ravnateljicu najreprezentativnije ustanove koja čuva nasljeđe hrvatskog izumitelja: zašto baš on. U čemu je veličina Fausta Vrančića?

– U Centru Vrančića predstavljamo kao filozofa, leksikografa, poliglota, polihistora, teologa i vizionara. Na prvi je pogled potpuno jasno da je većinu svog rada posvetio tehničkim izumima i javnost ga danas najčešće percipira kao izumitelja, no vizionarstvo je ono što naglašava njegovu veličinu. U svom najvažnijem djelu “Machinae novae” Faust pored crteža daje i objašnjenja svakog izuma te jasno daje do znanja da je određene projekte već negdje vidio i preuzeo te ih je svojim inovacijama želio poboljšati. Kod nekih izuma kaže da ni sam ne može dovršiti ideju, zbog nepostojanja određenih zakona fizike i mehanike, te ostavlja svojim nasljednicima da dorade ili dovrše započeto – pojašnjava nam Ivana Skočić.

Vrančićev lik i djelo možda nisu u hrvatskoj povijesti dobili mjesto koje zaslužuju, ali svijest javnosti polako se mijenja nabolje. Osim inicijativa pojedinaca, poput profesora Marijane Borić i Gojka Nikolića koji su bili naši sugovornici u ovom serijalu tekstova, postojanje memorijalnog centra na otoku Prviću kao i knjige koje se i danas izdaju o Vrančiću dodatno će tome pomoći. A korak više bilo bi i imenovanje splitske zračne luke po Faustu Vrančiću. Inicijativa je to kojoj se priključio i Večernji list.