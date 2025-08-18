Stranac nasmijao Hrvate svojom registracijom: Pogledajte što mu piše na autu

Mnogi vozači u današnje vrijeme na dnevnoj bazi provode čak i nekoliko sati za volanom svojih automobila, bilo da se radi o redovitim putovanjima na posao i s posla, odlascima u kupovinu, vožnjama po gradskim ulicama... Uz to, mnogi tijekom ljetnih mjeseci na godišnji odmor putuju automobilom, umjesto avionom ili drugim prijevoznim sredstvima, pa tako još i značajno više vremena provode na cesti, katkad i po cijele dane neprekidno vozeći prema odredištu. Pritom, vozači se tijekom svojih svakodnevnih ili dugotrajnih putovanja "nagledaju" svega i svačega - od najrazličitijih prekršaja drugih sudionika u prometu, poput prebrze vožnje, nepravilnog pretjecanja ili ignoriranja prometnih znakova, do potpuno bizarnih, neočekivanih i često urnebesno smiješnih scena koje se događaju na cestama.

Jedan takav smiješan prizor objavljen je i na društvenim mrežama. Naime, Facebook stranica "Dnevna doza prosječnog Dalmatinca" objavila je fotografiju automobila čija je registarska oznaka nasmijala mnoge korisnike. Riječ je o vozilu koji nije registriran u Hrvatskoj, a što piše na tablici, pogledajte na fotografiji u nastavku.