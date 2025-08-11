U ovaj mit o automobilima mnogi vjeruju, a - može vam isprazniti novčanik i uništiti motor!

Jedan čest mit o održavanju automobila mogao bi vas navesti na pretjerani oprez, a time i na nepotrebne troškove – pa čak i potencijalno skratiti vijek trajanja motora. Sva vozila s klasičnim motorom s unutarnjim izgaranjem (dakle, osim električnih) trebaju redovitu brigu o motornom ulju. To esencijalno mazivo smanjuje trenje među komponentama, omogućava glatko kretanje dijelova i čuva motor od pregrijavanja i prekomjernog trošenja, piše Express.co.

Iako se razina motornog ulja svakako treba redovito provjeravati, sama količina nije jedini faktor. S vremenom se u ulju nakupljaju nečistoće, talog i ostaci izgaranja, pa je povremena zamjena neizbježna. Nekada se preporučivalo mijenjati motorno ulje svakih 5000 kilometara, no danas stručnjaci smatraju da je ta preporuka zastarjela.

Prema savjetima RAC-a, modernim motorima dovoljno je zamijeniti ulje svakih 8.000 do 12.000 kilometara, ovisno o vrsti ulja, stilu vožnje i uvjetima u kojima se automobil koristi. Noviji motori izdržljiviji su i učinkovitiji, pa nepotrebno česta izmjena ulja znači i nepotrebno trošenje novca. Međutim, nemojte štedjeti na kvaliteti – jeftinija ulja često nemaju potrebne aditive i mogu lošije podmazivati motor, što dugoročno povećava rizik od skupih kvarova.

Koje ulje je pravo za vaš automobil?

Motorna ulja dijele se na sintetička, polusintetička i mineralna, a razlikuju se i po viskoznosti (oznaka poput 5W-30) koja određuje ponašanje ulja na različitim temperaturama. Primjerice, ulje 5W-30 teče lakše pri niskim temperaturama, pa je čest izbor u hladnijim klimama. Pravi tip ulja za vaš automobil naveden je u priručniku za vlasnika. Ako ste nesigurni, uvijek je najbolje konzultirati se s mehaničarom – tako ćete biti sigurni da motor dobiva optimalnu zaštitu i dug vijek trajanja.