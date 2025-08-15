Naši Portali
POVOLJNO I EFIKASNO

Spas za ljetne vrućine u automobilu: Ovu stvar isplati se naručiti

Zagreb: Temperatura unutar automobila parkiranog na suncu
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
1/2
VL
Autor
Zdravka Jukić
15.08.2025.
u 16:10

Zaboravite klasične sjenila – imamo rješenje koje ne gubi formu, štedi vrijeme i čuva vaš automobil od paklenih vrućina.

Ljeto u Hrvatskoj postaje sve žešće, a toplinski valovi sve češći. Ako ste među onima koji nemaju garažu ili barem natkriveni parking, onda znate kako izgleda ući u auto koji je satima stajao na suncu. Volan je užaren, sjedala neugodna za sjedenje, a klima uređaju treba jako dugo da rashladi unutrašnjost. U takvim situacijama ovaj kompaktni rolo suncobran pokazuje se kao praktično i povoljno rješenje koje zaista olakšava svakodnevicu.

Radi se o suncobranu dizajniranom poput klasičnog kišobrana, ali s aluminiziranom površinom koja reflektira sunčeve zrake i zadržava ugodnu temperaturu unutar vozila. Postavljanje je izuzetno jednostavno, samo ga otvorite kao običan kišobran i prislonite na unutrašnju stranu stakla. Za razliku od klasičnih sjenila, ovaj model ne propada, ne gužva se i ne zauzima puno prostora kad se ne koristi, jednostavno se sklopi i spremi u pretinac.

Proizvod je naručen putem Temua, poznate online platforme, za svega 5 eura. Paket je stigao uredno zapakiran i relativno brzo, unutar desetak dana, što ovu kupnju čini još isplativijom. Potrebno je pripaziti da naručujete od prodavača koji ima dobre ocjene i veći broj prodanih artikala.

Osim što štiti unutrašnjost automobila od UV zraka i topline, produžuje vijek trajanja unutarnjih materijala - plastike, volana, sjedala i ekrana, koji se često oštećuju od pretjeranog izlaganja suncu.Za sve one koji traže brzo, elegantno i dugotrajno rješenje za ljetne muke u automobilu, ovaj suncobran - kišobran dolazi kao idealan izbor. Ako do sada niste pronašli savršenu zaštitu, možda je upravo ovo gadget koji vam je nedostajao.

Foto: Zdravka Jukić

Prednosti:

  • Brza i jednostavna montaža, otvara se poput klasičnog kišobrana i postavlja za svega nekoliko sekundi

  • Kompaktan dizajn, kada se sklopi, zauzima minimalno prostora (stane u pretinac, bočna vrata ili torbicu)

  • Reflektirajuća površina, aluminizirani sloj učinkovito odbija sunčeve zrake, smanjuje unutarnju temperaturu i čuva elektroniku (npr. infotainment zaslon)

  • Univerzalna veličina, dolazi u više dimenzija i odgovara većini osobnih automobila

  • Zaštita od UV zračenja, sprječava izbljeđivanje i pucanje plastike, kože i tekstila u vozilu

Nedostaci:

  • Potrebno dodatno pridržavanje sjenilima, u nekim modelima automobila, zbog oblika vjetrobranskog stakla ili nagiba, suncobran ne stoji čvrsto samostalno. U tom slučaju potrebno ga je učvrstiti spuštanjem unutarnjih sjenila iznad vozačkog i suvozačkog sjedala

  • Nije idealan za vozila s vrlo zakrivljenim staklima, kod sportskih automobila ili modela s panoramskim staklima može doći do nedovoljnog pokrivanja rubova

  • Osjetljivost na lomove, iako je izdržljiv, unutarnji metalni mehanizam može se saviti ako se koristi previše sile pri otvaranju ili sklapanju

Iako nije savršen, ovaj suncobran predstavlja vrlo praktično i moderno rješenje za svakodnevnu zaštitu automobila tijekom ljetnih mjeseci. S obzirom na cijenu, lakoću korištenja i stvarnu učinkovitost, mala potreba za dodatnim pridržavanjem sjenilima ne predstavlja veliki nedostatak, pogotovo kad uzmete u obzir koliko manje znoja i nervoze donosi svaki put kad uđete u svoj auto.Za svega 5 eura i s brzom dostavom s Temua, ovaj proizvod definitivno opravdava očekivanja i pokazuje da i jednostavni gadgeti mogu donijeti veliko olakšanje u svakodnevici.

Automobil Temu

