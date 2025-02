Stramer u Americi: 'Treba nam podrška SAD-a', Trump: 'Ništa ne garantiram, natjerat ćemo Europu da učini ovo...'

Britanski premijer Keir Starmer trebao bi na razgovorima u četvrtak u Washingtonu potaknuti američkog predsjednika Donalda Trumpa da SAD bude "zaštitna ograda" od novih napada Vladimira Putina na Ukrajinu nakon eventualnog mirovnog sporazuma. Naime, rat u Ukrajini bit će središnja točka sastanka između Trumpa i Starmera do kojeg dolazi nakon Macronova posjeta Washingtonu početkom tjedna kad se sastao s američkim predsjednikom radi razgovora o ukrajinskoj sigurnosti. Uoči razgovora s britanskim premijerom, Trump je rekao da je na Europi da pruži sigurnosna jamstva Ukrajini i da nema nikakvih jamstava o uključenosti Washingtona. Starmer je spreman angažirati britanske trupe u mirovnoj misiji, ali smatra ipak da su američka obećanja ključna za daljnje "odvraćanje Putina".

Britanski je premijer rekao da je ponuda britanskih trupa za mirovnu misiju ako postoji dogovor, uz rizik da budu na prvoj crti ako Rusija ponovno izvrši invaziju, bila "odluka koju nisam olako donio". “Ujedinjeno Kraljevstvo će odigrati svoju ulogu u tome zajedno s drugima, ali treba nam podrška SAD-a. Jer ne mislim da će biti faktora odvraćanja od Putina ako ga nemamo", naglasio je. Dok je Starmer letio za Washington, američki predsjednik je rekao: “Neću davati izvanredna sigurnosna jamstva. Natjerat ćemo Europu da to učini, jer govorimo o Europi kao o najbližem susjedu.”

Uoči razgovora u Bijeloj kući u četvrtak i nekoliko dana nakon treće obljetnice ruske invazije na Ukrajinu, Starmer je rekao da se Trumpu može vjerovati i da on razumije da je Putin započeo rat u Ukrajini. Američki predsjednik, koji je pokrenuo napore s Rusijom u pronalaženju brzog mirovnog sporazuma za okončanje sukoba, nazvao je Zelenskija "diktatorom" i sugerirao da je on kriv za početak rata. No Starmer tvrdi da je jasno da je Putin bio "agresor" i da s Trumpom oko toga "nema problema".

Rekao je novinarima koji su s njim putovali u Washington da je jasno da su oni "napali i okupirali suverenu zemlju u Europi i snose punu odgovornost za sukob.” Na pitanje zna li to Trump, Starmer je odgovorio da je “naravno, predsjednik bio vrlo jasan o miru koji želi. Ima pravo u vezi s tim. Svi želimo mir." No “pitanje je kako osigurati da to bude trajan mir", kazao je.

