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RAT PUŠAČIMA U ŠPANJOLSKOJ

U hit ljetnoj destinaciji zauvijek nestaju omiljene navike na terasama, uvode se drakonske mjere

Kava na pulskoj špici
Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Darko Vlahović/Hina
21.07.2026.
u 18:01
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Prijedlog zakona još mora dobiti potporu u rascjepkanom parlamentu. Glavna oporbena Narodna stranka uvjetovala je svoju podršku uspostavom posebnih prostora za pušače i jamstvima da novi propisi neće naštetiti ugostiteljskom sektoru

Španjolska će zabraniti pušenje na otvorenim terasama kafića i restorana, proširiti broj prostora u kojima je pušenje zabranjeno te elektroničke cigarete regulirati na isti način kao i klasične cigarete, izjavila je u utorak ministrica zdravstva Monica Garcia.

Europske zemlje poput Velike Britanije i Francuske posljednjih godina sve više pooštravaju pravila o pušenju i elektroničkim cigaretama, smatrajući pušenje prijetnjom javnom zdravlju, ali i opterećenjem za državne zdravstvene sustave i produktivnost.

Prijedlog zakona još mora dobiti potporu u rascjepkanom parlamentu. Glavna oporbena Narodna stranka uvjetovala je svoju podršku uspostavom posebnih prostora za pušače i jamstvima da novi propisi neće naštetiti ugostiteljskom sektoru. Garcia je rekla da je cilj plana ponovno svrstati Španjolsku među predvodnike u kontroli uporabe duhana, nakon što su ranije reforme zabranile pušenje na zatvorenim radnim mjestima 2005. godine te u barovima i restoranima 2010.

Čaše i šalice u kafiću
Čaše i šalice u kafiću 10.01.2019., Osijek - Salice, tanjurici i case u kaficurPhoto: Dubravka Petric/PIXSELL
Foto: Dubravka Petric/PIXSELL

"Vremena su se promijenila, pojavili su se novi proizvodi i pojavile su se nove potrebe u području javnog zdravstva", rekla je Garcia novinarima. Prema njezinim riječima, duhan u Španjolskoj svakodnevno uzrokuje oko 140 smrtnih slučajeva, odnosno oko 50.000 godišnje, a pušenje je čimbenik rizika povezan s oko 30 posto svih slučajeva raka.

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Kava na pulskoj špici
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Ključne riječi
pušenje Španjolska

Komentara 1

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macak Tomo
18:24 21.07.2026.

Bravo!!!!! Uvedena diktatura na mala vrata. Stalno neke zabrane u EUlogoru.

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