Kolarić nakon odlaska iz SDP-a: 'Mandat ostaje meni, nisam nova ruka vladajuće većine'

Epidemiolog, saborski zastupnik i bivši predsjednik zagrebačkog SDP-a Branko Kolarić napustio je stranku. U objavi na Facebooku naveo je, među ostalim, kako posljednjih godina svjedoči procesima koji ozbiljno urušavaju demokratski karakter SDP-a. "Razlog mog odlaska su načini na koje su provedeni posljednji unutarstranački izbori, u kojima se gasi pluralizam i različitost, što je tradicionalno bio zaštitni znak SDP-a. Nisam uspio ništa promijeniti unutar stranke pa bih, kao bivši predsjednik zagrebačkog SDP-a, koji je na čudan način maknut s te dužnosti, i kao saborski zastupnik, svojim ostankom dao legitimitet takvim procesima. Osobno su mi, protivno Statutu, učinjene brojne nepravde. Primjerice, kao predsjednik zagrebačkog SDP-a nisam bio ni na listi za Gradsku skupštinu. U stranci su mi jasno pokazali da za mene ondje više nema mjesta. No još mi je važnije što se želim boriti za ono što sam obećao u predizbornoj kampanji – izgradnju bolnice u Novom Zagrebu i poboljšanje skrbi za starije, za što u SDP-u nije bilo sluha", kazao je Kolarić za Večernji list te istaknuo da neće vratiti saborski mandat SDP-u i odgovorio na pitanje hoće li postati dio vladajuće većine.

"Nisam nova ruka vladajuće većine. Teško je oprostiti se od nečega što s ljubavlju gradiš dugi niz godina. Bio sam spreman na ovakve priče, to je normalno. Bilo bi čudno da ih nema, a posebno da ih ne plasiraju oni koji su ljuti na mene. Kao nezavisni zastupnik radit ću na idejama koje sam jasno iznio u predizbornom programu. Već sam istaknuo dvije-tri ključne stvari kojima ću se ozbiljno posvetiti. Ne bih otišao u vladajuću većinu zbog tih stvari, ali ću ih pritiskati da ih provedu. Možda u tome i uspijem, a ako ništa drugo, barem ću posijati sjeme", zaključio je sada već bivši SDP-ovac Branko Kolarić.