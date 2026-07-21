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ODGOVORIO NA KLJUČNO PITANJE

Kolarić nakon odlaska iz SDP-a: 'Mandat ostaje meni, nisam nova ruka vladajuće većine'

Zagreb: Održana 37. sjednica Odbora za zakonodavstvo
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
1/7
Autor
Hassan Haidar Diab
21.07.2026.
u 17:32
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"Već sam istaknuo dvije-tri ključne stvari kojima ću se ozbiljno posvetiti. Ne bih otišao u vladajuću većinu zbog tih stvari, ali ću ih pritiskati da ih provedu", rekao je Kolarić

Epidemiolog, saborski zastupnik i bivši predsjednik zagrebačkog SDP-a Branko Kolarić napustio je stranku. U objavi na Facebooku naveo je, među ostalim, kako posljednjih godina svjedoči procesima koji ozbiljno urušavaju demokratski karakter SDP-a. "Razlog mog odlaska su načini na koje su provedeni posljednji unutarstranački izbori, u kojima se gasi pluralizam i različitost, što je tradicionalno bio zaštitni znak SDP-a. Nisam uspio ništa promijeniti unutar stranke pa bih, kao bivši predsjednik zagrebačkog SDP-a, koji je na čudan način maknut s te dužnosti, i kao saborski zastupnik, svojim ostankom dao legitimitet takvim procesima. Osobno su mi, protivno Statutu, učinjene brojne nepravde. Primjerice, kao predsjednik zagrebačkog SDP-a nisam bio ni na listi za Gradsku skupštinu. U stranci su mi jasno pokazali da za mene ondje više nema mjesta. No još mi je važnije što se želim boriti za ono što sam obećao u predizbornoj kampanji – izgradnju bolnice u Novom Zagrebu i poboljšanje skrbi za starije, za što u SDP-u nije bilo sluha", kazao je Kolarić za Večernji list te istaknuo da neće vratiti saborski mandat SDP-u i odgovorio na pitanje hoće li postati dio vladajuće većine.

"Nisam nova ruka vladajuće većine. Teško je oprostiti se od nečega što s ljubavlju gradiš dugi niz godina. Bio sam spreman na ovakve priče, to je normalno. Bilo bi čudno da ih nema, a posebno da ih ne plasiraju oni koji su ljuti na mene. Kao nezavisni zastupnik radit ću na idejama koje sam jasno iznio u predizbornom programu. Već sam istaknuo dvije-tri ključne stvari kojima ću se ozbiljno posvetiti. Ne bih otišao u vladajuću većinu zbog tih stvari, ali ću ih pritiskati da ih provedu. Možda u tome i uspijem, a ako ništa drugo, barem ću posijati sjeme", zaključio je sada već bivši SDP-ovac Branko Kolarić.

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Ključne riječi
SDP Branko Kolarić

Komentara 4

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Avatar Miklos Grmojasz
Miklos Grmojasz
18:08 21.07.2026.

Što kažu antifašisti na činjenicu da im je glavni kadrovik u partiji Saša Vojvoda Đujić?

Avatar O l u j a
O l u j a
17:59 21.07.2026.

Ne bi otišao, ali ako učine nešto od onog što želi, otići će bar ruka 😏 I to je u redu. Čovjek vjeruje u ideje, a SDP se bavi ideologijom.

OR
orson
18:39 21.07.2026.

Kolariću paniću...

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