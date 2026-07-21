Interpol odbio zahtjev Srbije: Neće raspisati tjeralicu za novosadskim studentima

Interpol je odbio zahtjev Srbije za raspisivanje međunarodne tjeralice za skupinom novosadskih studenata i aktivista optuženih za pokušaj rušenja ustavnog poretka, potvrdio je njihov odvjetnik Željko Kočić. Prema njegovim tvrdnjama, međunarodna policijska organizacija zaključila je da je riječ o političkom kaznenom djelu te zbog toga neće postupati po zahtjevima srbijanskih vlasti.

Kočić je na X-u objavio kako je Interpol dostavio dopis u kojem navodi da neće koristiti svoje kanale ni policijske kapacitete u slučaju takozvane "Novosadske šestorke", koja se trenutačno nalazi u egzilu. - Interpol je poslao dopis da neće postupati po zahtjevima Republike Srbije u pogledu Novosadske šestorke koja se nalazi u egzilu, jer je djelo koje im se stavlja na teret političko kazneno djelo. Republika Srbija ne može koristiti kanale ili policijske kapacitete Interpola u vezi s tim osobama - napisao je Kočić.

INTERPOL neće da sarađuje sa kriminalnim režimom Aleksandra Vučića.



Interpol je poslao dopis da neće postupati po zahtevima Republike Srbije u pogledu Novosadske šestorke koja se nalazi u egzilu, jer je delo koje im se stavlja na teret "političko krivično delo", te da Republika… — Жељко Кочић (@zeljko_kocic) July 21, 2026

Kako prenosi Nova.rs, branitelji optuženih naveli su da su sporni dokument zaprimili od nadležnog suda. U dopisu se, tvrde, dodatno navodi kako Interpol poziva državna tijela Srbije da prestanu slati nove zahtjeve vezane uz te osobe jer na njih neće biti odgovoreno. Kočić je nakon toga oštro kritizirao srbijanske vlasti. - Kada Interpol prestane surađivati s državnim tijelima jedne države, jasno je da je mafija otela državu. Čini mi se da Interpol priprema velike akcije u vezi s kriminalom u Srbiji. Vrijeme odgovornosti dolazi, Interpol vas čeka! - poručio je odvjetnik.

Pred Višim sudom u Novom Sadu trenutačno se vodi postupak protiv ukupno 12 studenata i aktivista iz skupine Studenti protiv autoritarne vlasti (STAV) te Pokreta slobodnih građana (PSG). Uhićeni su uoči velikog studentskog i građanskog prosvjeda održanog 15. ožujka u Beogradu, pod optužbom da su pokušali srušiti ustavni poredak. Šestorica optuženih - student Lazar Dinić te aktivisti Davor Stefanović, Mladen Cvijetić, Srđan Đurić, Marija Vasić i Lado Jovović - proveli su više od sedam mjeseci prvo u istražnom, a potom i u kućnom pritvoru. Tijekom boravka u pritvoru, prema tvrdnjama obrane, aktivist Davor Stefanović bio je fizički napadnut, dok je profesorica Marija Vasić štrajkala glađu i žeđu.

Još šest aktivista STAV-a - Mila Pajić, Branislav Đorđević, Doroteja Antić, Jovan Dražić, Anja Pitulić i Dejan Bagarić - u trenutku uhićenja nalazili su se u inozemstvu, gdje se i danas nalaze, zbog čega im se sudi u odsutnosti. Optužnica se temelji na prisluškivanom razgovoru o organizaciji studentskog prosvjeda 15. ožujka, koji su u javnost objavili provladini mediji. Branitelji optuženih od početka postupka tvrde da je riječ o politički motiviranom procesu te upozoravaju na niz pravnih nepravilnosti. Ističu kako je jedini dokaz u postupku, snimka prisluškivanog razgovora. pribavljen nezakonito, dok se u kaznenoj prijavi, prema njihovim riječima, ne navodi što je u razgovoru bilo protupravno, već se zaključci temelje na pretpostavkama o namjerama optuženih.