Glavata želva terorizira kupače u Kaštelima, troje ljudi završilo na hitnoj: 'Ugriz nije bezazlen'

Neobičan incident zabilježen je u ponedjeljak na području Kaštel Lukšića, gdje su tri osobe zatražile liječničku pomoć nakon ugriza u moru za koji se sumnja da ga je izazvala glavata želva. Informaciju je objavio portal Dalmacija Danas, nakon što je tijekom dana zaprimio više dojava kupača o napadima morske kornjače na području između plaža Šulavi i Poštanski.

Prema navodima svjedoka, velika morska kornjača navodno je ugrizla nekoliko kupača, a fotografije koje su čitatelji poslali redakciji prikazuju crvene tragove i podljeve na tijelu. U početku nije bilo moguće sa sigurnošću utvrditi uzrok ozljeda, no naknadno su slučajeve potvrdile nadležne službe.

Iz policije su izvijestili da su u ponedjeljak, 20. srpnja oko 9.15 sati zaprimili dojavu kako su u moru ispod Doma Miljenko i Dobrila u Kaštel Lukšiću tri osobe zatražile liječničku pomoć zbog ugriza. Riječ je o dvije odrasle osobe i jednom djetetu.

Ozljede su zadobili na različitim dijelovima tijela – jedna osoba ugrizena je u predjelu stražnjice, dok su druge dvije zadobile ozljede šake i leđa. Jedna osoba navela je da smatra kako ju je ugrizla morska kornjača, druga je sumnjala na ugriz ribe, dok treća nije vidjela što ju je ozlijedilo, već je ozljedu primijetila tek nakon izlaska iz mora.

Policija je obavila razgovore s prisutnima te pregledala područje s kopna i policijskog plovila, no nisu pronađene dodatne informacije koje bi rasvijetlile događaj. Sve ozljede okvalificirane su kao lakše, a jedna osoba upućena je na hitni kirurški prijem.

Osim u Kaštelima, prema informacijama koje je objavio portal Dalmacija Danas, sličan incident dogodio se i prije nekoliko dana u Slatinama na otoku Čiovu. Tamo je, prema navodima čitatelja, morska kornjača ugrizla 13-godišnje dijete u predjelu stražnjice, nakon čega je zatražena pomoć Hitne medicinske službe.

07.10.2024., Pula - Povodom Svjetskog dana zivotinja na Verudeli kraj svjetionika danas su pustene tri glavate zelve natrag u more. Naime ove kornjace su bile u Centru za oporavak morskih kornjaca u Pulskom aqvarijumu na rehabilitaciji zbog raznih ozljeda i sada oporavljene vracene su u more. Photo: Srecko Niketic/PIXSELL Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Voditeljica ispostave Hitne medicinske službe Kaštel Stari dr. Antonija Žanić upozorila je da ugriz glavate želve nije bezazlena ozljeda te da svaka osoba koja doživi takav incident treba potražiti liječničku pomoć. "Ne radi se o običnoj ogrebotini koju je dovoljno dezinficirati kod kuće. Ugriz može izazvati ozbiljnije oštećenje tkiva, a svaka takva rana nosi rizik od infekcije", poručila je dr. Žanić.

Glavate želve nemaju zube, ali imaju snažan rožnati kljun i vrlo jake čeljusti kojima drobe školjkaše, rakove i druge organizme kojima se hrane. Njihov ugriz zato može izazvati nagnječenja, podljeve, posjekotine i ozbiljnije ozljede koje zahtijevaju stručnu obradu.