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SASTANAK U BAKUU?

Azerbajdžan razotkrio tajne razgovore Rusije i Njemačke o kraju rata u Ukrajini, Merz: Nismo znali

Foto: REUTERS
1/10
Autor
Lorena Posavec
21.07.2026.
u 17:18
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Njemački kancelar Friedrich Merz izjavio je da njegova vlada nije sudjelovala u sastanku te da nije bila upoznata s njegovim održavanjem

Azerbajdžanski predsjednik Ilham Alijev potvrdio je tijekom konferencije za novinare s njemačkim kancelarom Friedrichom Merzom da je od 12. do 14. srpnja u Bakuu navodno održan neslužbeni sastanak bivših visokih dužnosnika Njemačke i Rusije, posvećen mogućim načinima okončanja rata u Ukrajini. Sastanak je, prema njegovim riječima, održan bez znanja službenih vlasti. Alijev je rekao da azerbajdžanska strana nije sudjelovala u razgovorima, ali da podaci o letovima potvrđuju kako je do sastanka doista došlo. Dodao je da Baku može samo pozdraviti takve kontakte ako im je cilj pridonijeti završetku rata.

"Ne mogu komentirati pojedinosti jer nismo sudjelovali na sastanku. Međutim, podaci o letovima omogućuju mi da kažem kako je tajni sastanak u Bakuu doista održan. Ako je cilj tog sastanka bio pomoći u okončanju rata između Rusije i Ukrajine, možemo ga samo pozdraviti", rekao je Alijev. Prema podacima azerbajdžanske granične službe, 12. srpnja u zemlju su stigli bivši premijer njemačke savezne pokrajine Brandenburg Matthias Platzeck i nekadašnji predstojnik Ureda njemačke kancelarke Ronald Pofalla. Nedugo nakon njih u Azerbajdžan su doputovale osobe bliske ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu – bivši ruski premijer Viktor Zubkov te predsjednik Predsjedničkog vijeća za razvoj civilnog društva i ljudska prava Valerij Fadejev, piše Nasha Niva. Njemački kancelar Friedrich Merz izjavio je da njegova vlada nije sudjelovala u sastanku te da nije bila upoznata s njegovim održavanjem.
Ključne riječi
Njemačka Rusija Ilham Alijev Azerbajdžan

Komentara 2

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TP
The_Point
18:51 21.07.2026.

Jesu li oni nešto kao HDZ ?

MU
Mutniposal
17:27 21.07.2026.

AFD u Njemačkoj sve više povećava svoju prednost nad ostatkom političke konkurencije i velika je vjerojatnost da će preuzeti vlast.

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