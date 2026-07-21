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DIPLOMATSKI INCIDENT

Svjetsko prvenstvo u svjetlu rasprave što to znači biti Europljanin

French President Macron visits the national soccer team in Paris
THOMAS PADILLA/REUTERS
Autor
Denis Romac
21.07.2026.
u 16:05
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Bivši španjolski premijer tvrdi da za Francusku 'ne igraju Francuzi'

Španjolski konzervativac i bivši španjolski premijer Mariano Rajoy izazvao je ovih dana diplomatski i politički skandal svojom tvrdnjom kojom je pohvalio francusku nogometnu reprezentaciju kao "vrhunsku momčad", ali je usto istaknuo da je ta momčad zapravo "bez Francuza", očito aludirajući na migrantsko i "nefrancusko" podrijetlo većine francuskih nogometnih reprezentativaca. Rajoy, koji je bio španjolski premijer od 2011. do 2018. godine, u svojoj kolumni za list El Debate, koju objavljuje nakon svake utakmice španjolske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu, u tekstu pod naslovom "Danas je stigla osveta", osvrnuo se na pobjedu Španjolske protiv Belgije, najavivši polufinalni ogled Španjolske i Francuske i naglasivši da je Francuska dvostruka svjetska prvakinja koja je pobijedila u svim utakmicama na prvenstvu, ali je sve što je napisao zasjenila njegova ocjena da je francuska nogometna reprezentacija zapravo "bez Francuza".

Ključne riječi
Španjolska Francuska

Komentara 2

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MU
Mutniposal
16:13 21.07.2026.

Europljanin nije crnac.. europa nikada ni jednu naciji nije imala crnu.. crnci da se slože možda bi bili najjača nacija u svijetu! Ovako su samo potrošni pijuni

Avatar kloštar
kloštar
16:09 21.07.2026.

Znači igrati nogomet na jedan športski način! Vidjeli smo svi kako su se ponašali argentinski nogometaši, a nisu bili puno bolji ni drugi iz latinske Amerike, kao na primjer Kolumbija! Na žalost na ovom SP prljava igra se previše tolerirala posebice argentinskoj momčadi.

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