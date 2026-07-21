Svjetsko prvenstvo u svjetlu rasprave što to znači biti Europljanin

Španjolski konzervativac i bivši španjolski premijer Mariano Rajoy izazvao je ovih dana diplomatski i politički skandal svojom tvrdnjom kojom je pohvalio francusku nogometnu reprezentaciju kao "vrhunsku momčad", ali je usto istaknuo da je ta momčad zapravo "bez Francuza", očito aludirajući na migrantsko i "nefrancusko" podrijetlo većine francuskih nogometnih reprezentativaca. Rajoy, koji je bio španjolski premijer od 2011. do 2018. godine, u svojoj kolumni za list El Debate, koju objavljuje nakon svake utakmice španjolske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu, u tekstu pod naslovom "Danas je stigla osveta", osvrnuo se na pobjedu Španjolske protiv Belgije, najavivši polufinalni ogled Španjolske i Francuske i naglasivši da je Francuska dvostruka svjetska prvakinja koja je pobijedila u svim utakmicama na prvenstvu, ali je sve što je napisao zasjenila njegova ocjena da je francuska nogometna reprezentacija zapravo "bez Francuza".