Španjolski konzervativac i bivši španjolski premijer Mariano Rajoy izazvao je ovih dana diplomatski i politički skandal svojom tvrdnjom kojom je pohvalio francusku nogometnu reprezentaciju kao "vrhunsku momčad", ali je usto istaknuo da je ta momčad zapravo "bez Francuza", očito aludirajući na migrantsko i "nefrancusko" podrijetlo većine francuskih nogometnih reprezentativaca. Rajoy, koji je bio španjolski premijer od 2011. do 2018. godine, u svojoj kolumni za list El Debate, koju objavljuje nakon svake utakmice španjolske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu, u tekstu pod naslovom "Danas je stigla osveta", osvrnuo se na pobjedu Španjolske protiv Belgije, najavivši polufinalni ogled Španjolske i Francuske i naglasivši da je Francuska dvostruka svjetska prvakinja koja je pobijedila u svim utakmicama na prvenstvu, ali je sve što je napisao zasjenila njegova ocjena da je francuska nogometna reprezentacija zapravo "bez Francuza".
Svjetsko prvenstvo u svjetlu rasprave što to znači biti Europljanin
Bivši španjolski premijer tvrdi da za Francusku 'ne igraju Francuzi'
Komentara 2
Znači igrati nogomet na jedan športski način! Vidjeli smo svi kako su se ponašali argentinski nogometaši, a nisu bili puno bolji ni drugi iz latinske Amerike, kao na primjer Kolumbija! Na žalost na ovom SP prljava igra se previše tolerirala posebice argentinskoj momčadi.
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Europljanin nije crnac.. europa nikada ni jednu naciji nije imala crnu.. crnci da se slože možda bi bili najjača nacija u svijetu! Ovako su samo potrošni pijuni