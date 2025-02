‘Potpuno nepotreban i glup’ rat. Evo što će sve poskupjeti zbog Trumpovog nameta od 25 posto, skuplja čak i Zara

Američki predsjednik Donald Trump najavio je uvođenje carina od 25% na uvoz robe iz Europske unije, tvrdeći da je EU osnovana kako bi "iskorištavala" Sjedinjene Američke Države. Ova odluka, koja bi mogla značajno utjecati na globalnu trgovinu, izazvala je oštru reakciju Europske komisije, koja je najavila "odlučan i brz" odgovor na, kako kažu, "neopravdane" trgovinske barijere. Potrošači s obje strane Atlantika s pravom se pitaju: što će sve poskupjeti i kakve će biti dugoročne posljedice?

Moguće posljedice za europske i američke potrošače

Trumpova administracija tvrdi da EU ne tretira SAD pošteno u trgovinskim odnosima, ističući da EU ne prihvaća američke automobile i poljoprivredne proizvode u onoj mjeri u kojoj SAD prihvaća europske. Nova carina od 25% primjenjivat će se "općenito", što znači na širok spektar proizvoda, uključujući automobile i "sve ostale stvari", kako je izjavio Trump. Analitičari upozoravaju da će ove carine neminovno dovesti do povećanja cijena za američke potrošače. Uvoz robe iz EU u SAD u 2024. godini iznosio je 605,8 milijardi dolara. Carine će se odraziti na troškove američkih tvrtki koje uvoze tu robu, a te će tvrtke, vrlo vjerojatno, barem dio tih troškova prebaciti na potrošače.



Koji proizvodi bi mogli najviše poskupjeti?

Iako Trump nije specificirao točan popis proizvoda, izvjesno je da će carine pogoditi brojne sektore. Prema podacima The GlobalStat baze podataka, ovo su neki od najčešćih uvoza iz EU u SAD, koji bi mogli biti pogođeni:

⦁ Mehanički uređaji i električna oprema: Ovo je široka kategorija koja obuhvaća razne proizvode, od industrijskih strojeva do kućanskih aparata.

⦁ Farmaceutski proizvodi: Povećanje cijena lijekova moglo bi imati značajan utjecaj na američki zdravstveni sustav.

⦁ Vozila i zrakoplovi: Europski proizvođači automobila, poput onih okupljenih u

⦁ Optički instrumenti: Ova kategorija uključuje razne proizvode, od medicinskih uređaja do znanstvene opreme.

⦁ Poljoprivredni i prehrambeni proizvodi:

- Vino

- Žestoka pića i likeri

- Prerađene žitarice (npr. žitarice za doručak, tjestenina)

- Pivo i jabukovača

- Mliječni proizvodi

⦁ Organske kemikalije: Ove kemikalije se koriste u proizvodnji raznih proizvoda, od sredstava za čišćenje do plastike.

⦁ Nafta, plin i ugljen: Iako je SAD veliki proizvođač energije, uvoz iz EU i dalje igra određenu ulogu.



Posebno se ističe mogućnost poskupljenja luksuznih brendova poput Louis Vuitton, Chanel i Hermes, ali i pristupačnijih brendova poput Zare. Također, carine bi mogle utjecati i na lance opskrbe, jer se mnoge uvezene sirovine (npr. plastika, guma, organske kemikalije) koriste u proizvodnji raznih proizvoda u SAD-u.



Odgovor Europske unije

Europska komisija je jasno dala do znanja da neće pasivno promatrati uvođenje američkih carina. Najavljena je "čvrsta i brza" reakcija, što vjerojatno znači uvođenje protumjera, odnosno carina na američke proizvode. Spominje se zaštita europskih tvrtki, radnika i potrošača od "neopravdanih tarifa".

Poljski premijer Donald Tusk pozvao je EU da učini sve kako bi se izbjegao "potpuno nepotreban i glup" trgovinski rat. Mnogi ekonomisti upozoravaju da bi eskalacija trgovinskog sukoba između SAD-a i EU-a mogla imati ozbiljne negativne posljedice za obje ekonomije, ali i za globalnu ekonomiju u cjelini. Najava Donalda Trumpa o uvođenju carina na uvoz iz EU-a unosi veliku neizvjesnost u globalne trgovinske odnose. Iako je cilj navodno zaštita američkih interesa, potrošači s obje strane Atlantika mogli bi se suočiti s višim cijenama i poremećajima u lancima opskrbe. Ostaje za vidjeti hoće li diplomatski napori uroditi plodom i spriječiti eskalaciju trgovinskog rata ili će se svijet suočiti s novim valom protekcionizma.