ANALIZA UKRAJINACA

Strahovito napredovanje Rusa: Sva pozornost usmjerena na Pokrovsk, no ovdje je 'situacija u trajnom stanju polu-kaosa'

Autor
Danijel Prerad
02.12.2025.
u 21:00

Iako je najveća pažnja usmjerena na Pokrovsk i Mirnograd, 40% svih ruskih napredovanja dogodilo se u blizini Huljajpolja u Zaporiškoj oblasti

Ukrajinska vojna analitička stranica DeepState objavila je kako su, prema njihovim podacima, ruske snage u studenom ove godine zauzele 505 četvornih kilometara ukrajinskog teritorija. To je povećanje od gotovo 90 posto u odnosu na ranije mjesece. U rujnu su ruske snage okupirale 259 četvornih kilometara, a u listopadu je taj broj porastao na 267 četvornih kilometara. Iako je najveća pažnja usmjerena na Pokrovsk i Mirnograd, 40% svih ruskih napredovanja dogodilo se u blizini Huljajpolja u Zaporiškoj oblasti gdje su Rusi početkom mjeseca ostvarili nagli proboj.

ER
Erik13
21:30 02.12.2025.

Da, strahovito sporo. Vidi se da ne uspijevaju kad toliko pričaju kako dobijaju bez da dobijaju. Trebaju ubiti još jedno milijun svojih jadnih vojnika da osvoje to šta žele sada dobiti besplatno.

AL
alojzvodic
21:16 02.12.2025.

Ukrajinski veleposlanik u Ujedinjenom Kraljevstvu Valerij Zalužni, naznačio je se planira vratiti u Ukrajinu te je na Facebooku objavio fotografiju sa suprugom Olenom i napisao: "Kod kuće je najbolje." Valerij Zalužni ima najveće izglede postati sljedeći ukrajinski lider. Ljetos je objavljeno sociološko istraživanje koje je potvrdilo da bi on na predsjedničkim izborima osvojio 41,4 posto glasova, dok bi sadašnji predsjednik Volodimir Zelenski dobio 27 posto. Također, istraživanja su pokazala da 74 posto ispitanika vjeruje bivšem vrhovnom zapovjedniku, dok 68 posto vjeruje predsjedniku, a u međuvremenu je rejting Zelenskog dodatno nagrizla korupcijska afera njegovih suradnika.

Avatar BravarBroz
BravarBroz
21:21 02.12.2025.

Doći će na naplatu EU i to.

Kupnja