Strahovito napredovanje Rusa: Sva pozornost usmjerena na Pokrovsk, no ovdje je 'situacija u trajnom stanju polu-kaosa'

Ukrajinska vojna analitička stranica DeepState objavila je kako su, prema njihovim podacima, ruske snage u studenom ove godine zauzele 505 četvornih kilometara ukrajinskog teritorija. To je povećanje od gotovo 90 posto u odnosu na ranije mjesece. U rujnu su ruske snage okupirale 259 četvornih kilometara, a u listopadu je taj broj porastao na 267 četvornih kilometara. Iako je najveća pažnja usmjerena na Pokrovsk i Mirnograd, 40% svih ruskih napredovanja dogodilo se u blizini Huljajpolja u Zaporiškoj oblasti gdje su Rusi početkom mjeseca ostvarili nagli proboj.