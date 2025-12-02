Ukrajinska vojna analitička stranica DeepState objavila je kako su, prema njihovim podacima, ruske snage u studenom ove godine zauzele 505 četvornih kilometara ukrajinskog teritorija. To je povećanje od gotovo 90 posto u odnosu na ranije mjesece. U rujnu su ruske snage okupirale 259 četvornih kilometara, a u listopadu je taj broj porastao na 267 četvornih kilometara. Iako je najveća pažnja usmjerena na Pokrovsk i Mirnograd, 40% svih ruskih napredovanja dogodilo se u blizini Huljajpolja u Zaporiškoj oblasti gdje su Rusi početkom mjeseca ostvarili nagli proboj.
Da, strahovito sporo. Vidi se da ne uspijevaju kad toliko pričaju kako dobijaju bez da dobijaju. Trebaju ubiti još jedno milijun svojih jadnih vojnika da osvoje to šta žele sada dobiti besplatno.