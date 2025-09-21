Strah se uvukao i u roditelje: Zar BBB-ovci bolje razumiju problem djece u Dubravi od institucija?!

Iako je policija objavila da pojačano nadziru Dubravu, osobito Dubec, Retkovec, Poljanice..., a zasad su identificirana šestorica od dvadesetak malodobnih sudionika brutalnog napada na petero djece te trojica iz drugog slučaja, djeca i roditelji i dalje su pod dojmom terora tih delinkvenata. Osjećaj sigurnosti djeci nije lako vratiti, a onda se i obiteljima kojima su djeca sve nemir uvuče u svakodnevicu. Svaki izlazak iz doma svede se na strepnju kao da dijete odlazi u ratno područje. Zato im je važno kako institucije reagiraju, kakvu potporu pružaju i pokazuju li riječima i djelima da razumiju težinu problema. Šutnja, ignoriranje ili usporene reakcije dovode i do neizbježne kakofonije te rezultiraju nepovjerenjem u sustav, sumnji u zataškavanje, institucionalnu indolentnost... A štetu trpe svi.

Šutnjom štite propuste sustava

Stoga je važno promptno i kvalitetno komunicirati s roditeljima, naravno u granicama dopustivog, jer su i napadači i žrtve djeca pod zakonskom zaštitom. Ali to ne znači da je najbolje o svemu šutjeti, kako se to i sada pretežito prakticira. Sustav ništa nije naučio na pogreškama iz ranijih slučajeva. Uz zaštitu policije, najvažnije je informirati roditelje što je bilo, što je učinjeno i što će se učiniti za dobrobit sve djece bez politiziranja grad-država, prebacivanja odgovornosti ili međuinstitucionalnih mudrovanja što je čija nadležnost i sakrivanja iza dobrobiti djece u što se onda upakira potpuna šutnja kojom štite i svoje nečinjenje i propuste, čega je očito bilo u procesu formiranja i okupljanja skupine malodobnih delinkvenata koja nije nastala preko noći, bez obzira jesu li ili nisu iz disfunkcionalnih obitelji.

Roditelji su zahvalni na podršci udruge Bad Blue Boys, koji su se okupili ispred škole u Retkovcu, orni za "patroliranje" po Dubravi. Naravno, nadamo se da je poruka BBB-a: "mi smo tu da vas zaštitimo", a ne "nasiljem na nasilje". Ne treba sumnjati da je njihovo reakcija doprla i do onih kojima je namijenjena, a adekvatno ju je percipirala i policija tako da su na društvenim mrežama neki sarkastično komentirali kako je sada policija u Dubravi i te kako vidljiva. Aludiraju i na objavu majke čiji je sin bio žrtva nasilja, ali se uspio izvući bez težih tjelesnih posljedica.

- Meni su tada u Policijskoj postaji u Dubravi rekli da ne mogu nikoga poslati jer nemaju patrolu pa smo shvatili da sami moramo nešto učiniti kako bi životi naše djece postali važni institucijama grada i države. Zato ćemo održati prosvjed 28. rujna u 16 sati ispred škole u Retkovcu. Veliko hvala Bad Blue Boysima na podršci. Sada je i policija vidljiva. Identificirali su šestero nasilnika, ja sam im dala imena njih 14. Dobila sam u inbox dojave da kamatare djecu, otimaju džeparac, napadaju i starije ljude... Imamo problema s odlaskom i povratkom djece u školu, s igranjem na igralištu, u parku, ne osjećamo se sigurno. Gledam na park koji je vikendom popodne poluprazan, a inače je pun djece – govori nam majka učenika petog razreda koja je i pokrenula roditelje na akciju.

- Glavni među njima sigurno je stariji maloljetnik jer je u osmom razredu, a tri puta je pao razred tako da sutkinji koja je govorila o tome da kod djece do 16 nema kažnjavanja nego se izriču odgojne mjere to sigurno pada u vodu. A i dvojica koje su smjestili u dom, to je dom otvorenog tipa tako da mogu izaći i raditi što god hoće. I tog glavnog su priveli, ali je već nakon 12 sati pušten jer je istražni sudac ili sutkinja smatrala da nije opasan po društvo i okolinu. I onda već drugi dan hodaju vani s letvama i traže nerede. Imam četiri snimke s TikToka, proslijedila sam ih policiji u Dubravi, gdje otac tog glavnog delinkventa prijeti smrću tko god mu se približi kući, a svoje dijete sada ne pušta iz kuće jer ga je strah. Već je bio izbačen iz druge škole jer je tukao učiteljicu, a i iz ove je škole po protokolima o maloljetničkom nasilju trebao biti izbačen s obzirom na prijave slane ravnateljici. Pisala sam svim relevantnim ministarstvima i gradskim institucijama, ali zasad sam jedino dobila potvrdu prijema od Centra za socijalnu skrb i MUP-a.

Letve dali mlađima od 14

- Razgovarala sam s ravnateljicom škole u Dupcu, ali ona se od svega ograđuje, umjesto da je održala hitan sastanak s roditeljima zbog toga što se dogodilo u dvorištu škole. Ravnatelj škole u Retkovcu je jako ljut jer ne može raditi svoj posao, rekao mi je da ni sve kamere na Pentagonu ne rade jer imam dojavu da nijedna kamera na školi u Retkovcu ne radi. I pravda se da mu nikad gore nije počela školska godina. Naravno da ne očekujem od njega da ide okolo tući djecu s palicama, već samo da radi svoj posao. On tvrdi da delinkventi nisu učenici njegove škole dok ja imam potvrdu da jesu. Pitam se i gdje je sve vrijeme ministar Fuchs. Pisala sam mu i u "cc" stavia i dvoje ravnatelja. Zapravo je jedino policija odradila svoj posao – ogorčena je majka zbog kvarta pod terorom. U potresnom apelu na društvenim mrežama "glas majke koju ste ostavili samu" viče: "Jer ako vi ne čujete - tko će? Ako vi ne reagirate - tko će? Ako vi ne štitite - tko će?". Apel je motiviran posljednjim slučajem u kojem su pred Konzumom u Retkovcu učenika tukli bokserima i palicama te iscipelarili tako da sav u podljevima, još nije krenuo u srednju školu.

- Letve i štapove dali su ovima ispod 14 godina jer znaju da oni neće kazneno odgovarati. Javile su mi se majke iz Dugava i Zapruđa koje sumnjaju da su i njihova djeca bila žrtve iste skupine – navodi majka koja čeka odgovore institucija.