Prijetnja maloljetničkih bandi u zagrebačkoj Dubravi: Pronašli metalnu šipku kod djeteta, skupinu u tamnoj odjeći...

Zagrebačka policija pojačano obilazi područje Dubrave nakon nedavnih sukoba s elementima nasilja, priopćila je Policijska uprava zagrebačka. Cilj pojačane prisutnosti službenika je prevencija novih incidenata i jačanje osjećaja sigurnosti građana. Tijekom ophodnji u petak policajci su uočili veći broj osoba odjevenih u tamnu odjeću u blizini jedne obrazovne ustanove u Retkovcu. Skupina se ubrzo razišla u manjim grupama. A kod jednog djeteta u Sesvetama pronađena je metalna šipka prilikom legitimiranja. Policija navodi da je pravodobnim postupanjem spriječeno moguće protupravno ponašanje.

Pojačani nadzor uslijedio je nakon sukoba koji su 6. rujna izbili na području Dubeca, Retkovca i Poljanica. Dosadašnjim kriminalističkim istraživanjem utvrđen je identitet šest počinitelja, među kojima je troje djece mlađe od 14 godina. Protiv njih će biti dostavljeno izvješće Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu. Jedan maloljetnik, uhićen 7. rujna zbog sumnje na kazneno djelo tjelesne ozljede, ispitan je pred sucem i potom pušten na slobodu. Podsjetimo, zbog novonastalog vala nasilje roditelji u Dubravi su najavili i prosvjed ispred tamošnje osnovne škole.