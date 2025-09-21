Naši Portali
POLICIJA POJAČALA KONTROLE

Prijetnja maloljetničkih bandi u zagrebačkoj Dubravi: Pronašli metalnu šipku kod djeteta, skupinu u tamnoj odjeći...

Zagreb: Prometna policija kontrolira vozače povodom Martinja
Matija Habljak/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
21.09.2025.
u 07:36

Pojačani nadzor uslijedio je nakon sukoba koji su 6. rujna izbili na području Dubeca, Retkovca i Poljanica

Zagrebačka policija pojačano obilazi područje Dubrave nakon nedavnih sukoba s elementima nasilja, priopćila je Policijska uprava zagrebačka. Cilj pojačane prisutnosti službenika je prevencija novih incidenata i jačanje osjećaja sigurnosti građana. Tijekom  ophodnji u petak policajci su uočili veći broj osoba odjevenih u tamnu odjeću u blizini jedne obrazovne ustanove u Retkovcu. Skupina se ubrzo razišla u manjim grupama. A  kod jednog djeteta u Sesvetama pronađena je metalna šipka prilikom legitimiranja. Policija navodi da je pravodobnim postupanjem spriječeno moguće protupravno ponašanje.

Pojačani nadzor uslijedio je nakon sukoba koji su 6. rujna izbili na području Dubeca, Retkovca i Poljanica. Dosadašnjim kriminalističkim istraživanjem utvrđen je identitet šest počinitelja, među kojima je troje djece mlađe od 14 godina. Protiv njih će biti dostavljeno izvješće Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu. Jedan maloljetnik, uhićen 7. rujna zbog sumnje na kazneno djelo tjelesne ozljede, ispitan je pred sucem i potom pušten na slobodu. Podsjetimo, zbog novonastalog vala nasilje roditelji u Dubravi su najavili i prosvjed ispred tamošnje osnovne škole.
Ključne riječi
Dubrava retkovec PUZ

Komentara 3

ZA
zagabria3
08:55 21.09.2025.

Tu samo batine pomažu. Previše slobode jednako je štetno kao nesloboda

OS
Ostrež
08:50 21.09.2025.

Tarzan, Šerif i Rambo?

JF
Jure_Francetić
09:00 21.09.2025.

Pa nego kakvu će šipku imati uza se mladi sakupljač sekundarnih sirovina, doli metalnu? Nisu njemu svi metali isti, a i kad oni drugi tuču njega pa neće se valjda uzdat u drvenu klipu ? Eh kako su prijašnje generacije takovih kukale i zapomagale, ima ima snikersi tuku nas oće da nas izludu !

