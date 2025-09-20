Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 76
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#HNL
#DINAMO
#CHARLIE KIRK
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
Poslušaj
Prijavi grešku
NAKON NIZA NAPADA NA DJECU

VIDEO Društvenim mrežama širi se snimka BBB-a, navijači patroliraju Dubravom: 'Bravo, ne dajte da huligani zavladaju...'

BBB patroliraju Dubravom
TikTok/Screenshot
Autor
Gabrijela Krešić
20.09.2025.
u 07:15

U Dubravi je u proteklim tjednima zabilježeno više incidenata, a zabrinuti roditelji odlučili su pratiti djecu u svakodnevnim aktivnostima. Najavili su i prosvjed za 28. rujna, poručujući da žele sigurnost za najmlađe.

Društvenim mrežama širi se video u kojem se vidi kako pripadnici Bad Blue Boysa patroliraju Dubravom nakon nedavnih napada na maloljetnike. Navijači su prošetali kvartom kako bi zaštitili djecu, a komentari Zagrepčana redom su pozitivni: "Bravo BBB, ne dajte da huligani zavladaju kvartom. Čuvajte djecu i zaustavite nasilje“, "Ajmo Boysi, pokažite im". No, jedan je korisnik ironično primijetio: „A vidiš sada ima policije...“

@helena.ancic

Idemo Dubrava za djecu 28.9. Vidimo se tamo ljudi ❤️❤️❤️❤️❤️

♬ Za Grad Kojeg Imam Rad' - Marin Ivanović

Podsjetimo, PU zagrebačka potvrdila je da je do sada identificirano šest maloljetnika povezanih s brutalnim napadom na grupu dječaka u Retkovcu 6. rujna. Troje ih je mlađe od 14 godina i ne mogu kazneno odgovarati, dok su ostali predani nadležnim institucijama – dvoje je smješteno u Centar Dugave, a jedan je nakon ispitivanja pušten na slobodu. U Dubravi je u proteklim tjednima zabilježeno više incidenata, a zabrinuti roditelji odlučili su pratiti djecu u svakodnevnim aktivnostima.

Najavili su i prosvjed za 28. rujna, poručujući da žele sigurnost za najmlađe. Policija je priopćila da postupa po svim dojavama te pozvala građane da svako nasilje odmah prijave na 192.
Ključne riječi
retkovec BBB Zagreb

Komentara 63

Pogledaj Sve
GN
gnoj
09:04 20.09.2025.

Ako ne mogu odgovarati oni onda neka mama ili tata idu u zatvor jer su oni krivi za takav odgoj !

RE
Realistic
08:24 20.09.2025.

Jel palo na pamet prepametnima i brižnima koji ni prstom nebi pomakli da naprave nešto dobro za dobrobit drugih da uvide kako su bbb ovim činom upozorili nadležne da je situacija ozbiljna i da riješe problem koji se događa u Dubravi.

NO
NoStress
07:46 20.09.2025.

Kada ne postoji pravna drzava onda imamo ovo. Bit ce jos i gore.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još