VIDEO Društvenim mrežama širi se snimka BBB-a, navijači patroliraju Dubravom: 'Bravo, ne dajte da huligani zavladaju...'

Društvenim mrežama širi se video u kojem se vidi kako pripadnici Bad Blue Boysa patroliraju Dubravom nakon nedavnih napada na maloljetnike. Navijači su prošetali kvartom kako bi zaštitili djecu, a komentari Zagrepčana redom su pozitivni: "Bravo BBB, ne dajte da huligani zavladaju kvartom. Čuvajte djecu i zaustavite nasilje“, "Ajmo Boysi, pokažite im". No, jedan je korisnik ironično primijetio: „A vidiš sada ima policije...“
@helena.ancic
Idemo Dubrava za djecu 28.9. Vidimo se tamo ljudi ❤️❤️❤️❤️❤️♬ Za Grad Kojeg Imam Rad' - Marin Ivanović
Podsjetimo, PU zagrebačka potvrdila je da je do sada identificirano šest maloljetnika povezanih s brutalnim napadom na grupu dječaka u Retkovcu 6. rujna. Troje ih je mlađe od 14 godina i ne mogu kazneno odgovarati, dok su ostali predani nadležnim institucijama – dvoje je smješteno u Centar Dugave, a jedan je nakon ispitivanja pušten na slobodu. U Dubravi je u proteklim tjednima zabilježeno više incidenata, a zabrinuti roditelji odlučili su pratiti djecu u svakodnevnim aktivnostima.
Najavili su i prosvjed za 28. rujna, poručujući da žele sigurnost za najmlađe. Policija je priopćila da postupa po svim dojavama te pozvala građane da svako nasilje odmah prijave na 192.
Ako ne mogu odgovarati oni onda neka mama ili tata idu u zatvor jer su oni krivi za takav odgoj !