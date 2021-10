Stožer: Na Banovini još bez smještaja 210, a ne 2700 ljudi

Obnova nakon razornih potresa u Zagrebu i na Banovini ne prestaje izazivati javne svađe između institucija zaduženih za taj proces. Stožer civilne zaštite, koji provodi većinu aktivnosti vezanih za obnovu područja pogođenih petrinjskim potresom potkraj prošle godine, jučer je zato oštro reagirao na izjave ravnatelja Fonda za obnovu Damira Vanđelića vezane uz broj osoba na Banovini koje još čekaju adekvatan privremeni smještaj. Vanđelić je dan prije za RTL izjavio da se radi o 2700 ljudi, što je jučer oštro demantirano iz Stožera.

Vratili 49 kontejnera

U priopćenju naslovljenom “Reakcija na neistine o Banovini”, Stožer navodi da je Vlada nakon potresa osigurala gotovo 2100 kontejnera i mobilnih kućica za privremeni smještaj stradalih i zimus ih opremila s više od 5000 grijalica, a ljetos i s 1350 klima-uređaja. “Gotovo 2350 kontejnera dobilo je priključak električne energije, većina njih i vodu i sve što je bilo potrebno. U kontejnerima i mobilnim kućicama nastanjeno je 4886 osoba, u 14 kontejnerskih naselja njih 536, a 417 osoba unajmilo je stanove na Banovini čiji smještaj financira Vlada RH. Također, nakon potresa u 98 državnih stanova zbrinute su 273 osobe”, navodi Stožer i zaključuje da je podatak o 2700 ljudi koji još nemaju adekvatan smještaj “gruba podvala”.

Stožer tvrdi da još postoji potreba za manjim brojem kontejnera i navodi da su korisnici dosad vratili 49 kontejnera, koji su dodijeljeni novim korisnicima, na čemu se i dalje intenzivno radi. Uz to, sve koji smatraju da su neadekvatno zbrinuti pozvali su, kažu, da se jave lokalnim stožerima kako bi zimu proveli u odgovarajućim uvjetima. “Prijavilo se 210 osoba i to smatramo relevantnim, a nikako 2700”, tvrde iz Stožera civilne zaštite i poručuju kako se nadaju da će se nakon njihove reakcije “prestati proizvoljno iznositi neistine”. Zanimljivo, o broju ljudi koji još čekaju adekvatan smještaj Vanđelić je govorio i prije, kada ga je, sredinom rujna, ministar graditeljstva Darko Horvat prozvao da ne vodi računa o privremenom smještaju na Banovini, iako je to po zakonu zadaća Fonda za obnovu. Vanđelić je tada uzvratio da se Fond nije time bavio jer je dogovoreno da će taj posao voditi Stožer, koji zbog širih ovlasti ne mora primjenjivati stroge i komplicirane propise o javnoj nabavi. Vanđelić je i tada govorio o brojci od približno 3000 ljudi, no tu brojku u tom trenu nitko nije dovodio u pitanje.

Odakle razlika u broju stradalih u potresu koji nemaju gdje biti? Do razlike u podacima o ljudima bez odgovarajućeg smještaja na Banovini moglo je doći tako što je u rujnu, kada se Fond za obnovu pripremao preuzeti taj posao, otkriveno da se za nemali broj ljudi čije su kuće dobile crvene naljepnice uopće ne zna gdje su. Pretpostavlja se da su se oni zbrinuli u privatnom aranžmanu, kod rodbine ili u doniranom smještaju, no u službenim ih bazama podataka nije bilo. Ipak, Večernji list je prije samo četiri dana tražio podatke o broju ljudi koji još čekaju adekvatan smještaj na Banovini, a neformalni odgovor iz Stožera civilne zaštite glasio je da se radi o nešto manje od 600 objekata i ukupno manje od 1000 osoba. Pritom nam je napomenuto da većina tih objekata ima struju i drugu nužnu opremu, no dio ih čeka priključak na vodu, i to na područjima na kojima ni prije potresa nije bilo vodovoda.

Vanđelićevi podaci lokalni

Kako smo već pisali, tada je bilo dogovoreno da će brigu o privremenom smještaju na Banovini Fond preuzeti 1. listopada, zbog čega su na teren poslani svi ljudi koji su bili na raspolaganju. Ubrzo je, međutim, stigao dopis Vlade, s potpisom potpredsjednika Borisa Miloševića, da obustave sve aktivnosti jer će privremeni smještaj na tom području, po novom zakonu, preuzeti Središnji ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje. Iako je taj zakon još u proceduri i čeka se glasanje u Saboru kako bi stupio na snagu, Vanđelić je nakon tog dopisa povukao ljude s terena. Po jučerašnjem priopćenju Stožera ispada, međutim, da na Banovini i nije bilo većih teškoća sa smještajem. Zbog toga smo jučer u Fondu zamolili za komentar brojki koje je objavio Stožer, a odgovoreno nam je da je Vanđelić iznio podatke koje su Fondu dostavile jedinice lokalne samouprave, dakle gradovi i općine, koji su po zakonu dužni izvijestiti Fond o potrebama za privremeni smještaj na svom području.