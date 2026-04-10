Stotine brodova i dalje blokirano: Kroz Hormuški tjesnac puštena tek nekolicina, a spominje se i skupa naplata prolaska

Promet u Hormuškom tjesnacu u petak je i dalje ograničen, a stotine trgovačkih brodova blokirane su u Zaljevu, dva dana nakon stupanja na snagu krhkog dvotjednog prekida vatre između Sjedinjenih Država i Irana. Od proglašenja prekida vatre u noći s utorka na srijedu, sedam tankera i devet brodova za rasuti teret prošlo je kroz taj morski tjesnac, ključan za međunarodnu pomorsku trgovinu. Iran je tjesnac gotovo potpuno zatvorio od početka rata 28. veljače, a njegovo ponovno otvaranje bilo je uvjet za privremenu obustavu vatre.

Od uspostave prekida vatre, promet u Hormuškom tjesnacu ostaje vrlo ograničen. Prema podacima stranice za pomorske podatke Kpler, kroz tjesnac je prošlo samo 16 brodova za prijevoz sirovina. Među njima je 10 dolazilo iz Irana ili išlo prema njemu, što je isti omjer kao i prije prekida vatre (oko 60 posto). Ostali brodovi imali su veze sa zemljama koje nisu neprijateljski nastrojene prema Islamskoj Republici.

Uz prosjek od osam brodova dnevno, broj prolazaka ostao je stabilan u usporedbi s razdobljem prije prekida vatre. Promet kroz tjesnac "i dalje je 90 posto manji od normalne razine i gotovo se u potpunosti odnosi na iransku trgovinu", navodi Bridget Diakun, analitičarka pri Lloyd’s List Intelligence.

Očekuje se da će broj prolazaka "ostati na najviše 10 do 15 dnevno ako prekid vatre potraje", ocijenila je Ana Subašić, analitičarka Kplera. Od 328 prolazaka brodova sa sirovinama zabilježenih od 1. ožujka do 9. travnja, 208 se odnosilo na tankere za naftu ili plin, od kojih se većina kretala prema istoku, u smjeru Omanskog zaljeva.

Oko 800 brodova blokirano je u Zaljevu od kraja veljače, prema pomorskom časopisu Lloyd's List. Među njima je oko 600 teretnih brodova srednje i velike veličine. Ukupno se 172 milijuna barela sirove nafte i derivata, raspoređenih na oko 187 tankera, nalazilo u Zaljevu na dan 7. travnja, prema podacima Kplera.

Isti izvor trenutačno u tom području navodi četrdesetak brodova za prijevoz umjetnih gnojiva, natovarenih ili u postupku ukrcaja, te 15 brodova za prijevoz ukapljenog prirodnog plina (LNG). Brod "Prix", koji prevozi 25.000 tona krutog gnojiva za Tanzaniju, u petak je prema svom signalu bio na korak do prolaska kroz tjesnac. To bi bio tek sedmi teret gnojiva koji je morskim putem izašao iz Zaljeva od početka rata.

Od početka rata Teheran je de facto uveo naknade za prolazak kroz tjesnac i želi ih zadržati u sklopu pregovora sa Sjedinjenim Državama. Nakon što se činio otvorenim za tu ideju, Donald Trump je u četvrtak upozorio Iran protiv uvođenja bilo kakve naplate, što je opcija koju Europska unija smatra "neprihvatljivom" i koja izaziva podjele u samom Zaljevu.

Prema agenciji Bloomberg, od brodova bi se moglo tražiti i do dva milijuna dolara po prolasku. Financial Times pak spominje iznos od jednog dolara po barelu nafte, plativo u kriptoimovini ili u kineskim juanima. Iran je u četvrtak propisao alternativne rute za brodove koji koriste tjesnac, navodeći rizik od morskih mina na uobičajenoj ruti dalje od svoje obale. Revolucionarna garda dodatno je precizirala da brodovi koji žele proći moraju to činiti u koordinaciji s iranskim pomorskim snagama, navodi obavještajna tvrtka Vanguard Tech. Osim tri omanska tankera koji su prošli tjedan prošli blizu obale Omana, svi nedavni prolasci odvijali su se rutom koju je odobrio Iran, pri čemu su neki, prema medijskim izvještajima, platili naknade.

Od objave prekida vatre nije zabilježen nijedan novi napad na brodove. Revolucionarna garda preuzela je odgovornost za tri napada između subote i utorka, od kojih je jedan potvrdila Međunarodna pomorska organizacija (IMO). Ukupno je 30 trgovačkih brodova, uključujući 13 tankera, napadnuto ili je prijavilo incidente od 1. ožujka u Zaljevu, Hormuškom tjesnacu ili Omanskom zaljevu, prema podacima IMO-a, UKMTO-a i Vanguard Tech-a.