Khamenei najavio novu fazu upravljanja Hormuškim tjesnacem i poručio: 'Iran ne želi rat, ali se neće odreći svojih prava'

Iranski vrhovni vođa Mojtaba Khamenei najavio je u četvrtak prelazak na novu fazu u upravljanju strateškim Hormuškim tjesnacem, u priopćenju pročitanom na državnoj televiziji. U prkosnoj izjavi, iranski vrhovni vođa poručio je da Iran ne traži rat, ali da se neće odreći svojih prava. Iran ne traži rat, ali se neće odreći svojih prava i sve fronte otpora smatra jedinstvenom cjelinom", poručio je Hamenei.

On nije viđen u javnosti otkako je preuzeo dužnost od svog oca Alija Khameneija, koji je ubijen prvog dana rata. Khamenei je rekao također da će Iran tražiti odmazdu za napade na svoj teritorij te obećao osvetu za svojeg oca i iranske "mučenike". Sjedinjene Države i Iran dogovorili su u noći na srijedu dvotjedni prekid vatre u sklopu kojega je i točka o ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca za plovidbu.

Taj su prolaz, koji je ključan za globalnu trgovinu naftom i ukapljenim plinom, blokirale iranske vlasti. Pod njihovom je kontrolom od početka rata koji su 28. veljače pokrenule Sjedinjene Države i Izrael. Trump je u srijedu izjavio da razmatra zajedničku operaciju s Iranom radi osiguranja Hormuškog tjesnaca. "Razmišljamo o tome kao o zajedničkom pothvatu. To je način da ga osiguramo, ali i da ga zaštitimo od mnogih drugih ljudi", rekao je Trump za ABC News nakon najave dvotjednog prekida vatre.

Na upit bi li dopustio Iranu naplatu prolaza u tjesnacu, Trump je odgovorio: "To je lijepa stvar." Tjesnac je u srijedu ponovno zatvoren zbog izraelskih žestokih napada na Libanon. Situacija u tom području u četvrtak je nejasna, a prema podacima o pomorskom prometu njime je prošla samo nekolicina brodova.

Iran kroz tjesnac pušta samo brodove iz zemalja koje ne smatra neprijateljima, a neki su platili naknadu za prolaz. Europska komisija odlučno se usprotivila svakom pokušaju Irana ili Sjedinjenih Država da brodovima naplaćuju prolazak kroz Hormuški tjesnac, priznavši pritom da je konačna odluka o tome hoće li platiti naknadu isključivo na pogođenim tvrtkama. "Međunarodno pravo propisuje slobodu plovidbe, a što to znači? To znači da nema nikakvog plaćanja niti pristojbi", izjavio je glasnogovornik Komisije u četvrtak poslijepodne u odgovoru na upit Euronewsa. "Hormuški tjesnac, kao i svaki drugi pomorski put, javno je dobro cijelog čovječanstva, što znači da plovidba mora biti slobodna. Sloboda plovidbe mora se ponovno uspostaviti."

Na upit trebaju li europske tvrtke pristati na plaćanje ili ostati blokirane u Perzijskom zaljevu, Komisija je odgovorila da odluku trebaju donijeti sami prijevoznici, uzimajući u obzir svoje "različite interese". "Na pogođenim je tvrtkama i brodovlasnicima da procijene žele li, unatoč tome, ipak platiti tu naknadu", izjavila je novinarima glavna glasnogovornica Paula Pinho.

Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt kasnije je izjavila da će se o toj ideji "nastaviti raspravljati", ali je naglasila da je "neposredni prioritet" ponovno otvaranje pomorskog puta "bez ikakvih ograničenja, bilo u obliku pristojbi ili na drugi način", prenio je Euronews. Sigurnosni odbor iranskog parlamenta odobrio je potkraj ožujka nacrt zakona kojim se uvodi sustav naplate prolaza kroz Hormuški tjesnac i predlaže ograničavanje pristupa plovilima povezanim sa zemljama koje su uvele sankcije Iranu, rekao je član odbora Mojtaba Sari. Prema nacrtu, brodovima iz SAD-a, Izraela i zemalja koje su posljednjih godina sankcionirale Iran bio bi zabranjen prolaz strateškim plovnim putem. Plovila iz Europske unije također bi bila obuhvaćena, prema Sariju. Prolaz bi se naplaćivao u iranskoj nacionalnoj valuti, rijalu, izvijestila je iranska novinska agencija FARS.