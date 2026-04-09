Brodari se boje ploviti Hormuškim tjesnacem

Hormuški tjesnac je otvoren, ali njime prolazi premalo brodova, govore izvješća brodarskih kompanija. U prva 24 sata od dogovorenog dvotjednog primirja tjesnacem je prošlo svega nekoliko brodova. Prije napada na Iran tuda je prolazilo u prosjeku oko 140 brodova na dan. Iran mora bezuvjetno otvoriti Hormuški tjesnac, poručio je izvršni direktor državnog naftnog diva Ujedinjenih Arapskih Emirata ADNOC-a, ujedno i ministar industrije i napredne tehnologije Sultan Ahmed Al-Jaber.

Uski plovni put koji je Iran zatvorio 28. veljače nije otvoren, ustvrdio je u objavi na LinkedInu, napomenuvši da se pristup tjesnacu ograničava, uvjetuje i kontrolira, a to, zaključio je, nije sloboda plovidbe. Iran je zaprijetio da će zatvoriti taj ključni pomorski prolaz ako Izrael nastavi napade na Libanon, a Sjedinjene Američke Države pojačavaju pritisak na europske saveznike da se vojno angažiraju u Hormuškom tjesnacu, objavio je njemački Spiegel, navevši kako je glavni tajnik NATO-a Mark Rutte obavijestio europske vlade da američki predsjednik Donald Trump u idućih nekoliko dana očekuje konkretna obećanja o slanju ratnih brodova ili drugih vojnih kapaciteta.

Politička obećanja, kakva su se mogla čuti od početka rata, Trumpu više nisu dovoljna. Brojni europski diplomati, koji su o svemu obaviješteni nakon sastanka glavnog tajnika NATO-a s Trumpom, taj zahtjev američkog predsjednika opisuju kao ultimatum. Nakon što je Iran naznačio da bi mogao početi naplaćivati prolaz, Europska unija objavila je da sloboda plovidbe kroz Hormuški tjesnac mora biti osigurana bez ikakvog plaćanja ili pristojbi.

– Međunarodno pravo predviđa slobodu plovidbe, što znači u osnovi bez ikakvog plaćanja ili pristojbi. Sloboda plovidbe je javno dobro i mora se osigurati – kazao je glasnogovornik Europske komisije Anouar El Anouni na konferenciji za novinare u Bruxellesu. Talijanska premijerka Giorgia Meloni također smatra da je ponovna uspostava slobode plovidbe od ključnog interesa kako za Italiju tako i za cijelu Europsku uniju. – Uspije li Iran ishoditi ovlast za naplatu dodatnih carina za tranzit kroz tjesnac, to bi moglo izazvati ekonomske posljedice i promjene u trgovinskim tokovima – upozorila je Meloni u parlamentu.

U međuvremenu, Iran je objavio sigurne rute za brodove koji planiraju proći kroz Hormuški tjesnac, kako ne bi naletjeli na neku od protubrodskih mina. Islamska revolucionarna garda priložila je i kartu. Prema njoj, brodovima koji ulaze iz Omanskog mora preporučuje se plovidba sjeverno od otoka Larak pa dalje prema Perzijskom zaljevu. Danas je iznad tjesnaca uočen američki mornarički dron Northrop Grumman MQ-4C Triton, koji je poletio iz zračne baze Sigonella na Siciliji.

The New York Times piše kako stotine tankera čekaju povratak u Hormuški tjesnac kroz koji se prevozi petina svjetske nafte i plina. Za normalizaciju prometa prvo bi, ističu analitičari, moralo postojati povjerenje da će se krhko primirje održati, a Iran bi trebao dati jasnu izjavu da neće napadati brodove. Iran inzistira na nadgledanju i koordiniranju prolaza kroz tjesnac, no vlada nije jasno navela što operateri plovila moraju učiniti kako bi dobili dozvolu za prolaz. U zajedničkoj izjavi u čelnici sedam europskih zemalja, Kanade, Europske komisije i Europskog vijeća rekli su da će njihove vlade "pridonijeti osiguravanju slobode plovidbe" u tjesnacu, a Trump je predložio da bi Sjedinjene Države zajedno s Iranom mogle kontrolirati tjesnac.