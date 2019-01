Stop pušenju i na ulici: Alkohol u dućanima sakriti, GMO van iz škola

Loša hrvatska zdravstvena statistika prema kojoj smo, podsjetimo, u vrhu zemalja EU po broju pušača u odnosu na broj stanovnika, ljudi s viškom kilograma i pijenju alkohola, motiv je radi kojeg je Most nezavisnih lista u saborsku proceduru poslao tri zakona odnosno njihove izmjene.

Najzvučniji je onaj kojim se predlaže zabrana pušenja običnih i e-cigareta u javnosti, tj. na svim javnim naseljenim mjestima te na trgovima i ulicama. Mostovci su tim prijedlozima naveli još niz preventivnih mjera koje bi svakako utjecale na svakodnevnicu građana i u konačnici na zdravlje nacije. Tako predlažu i zabranu GM hrane u školama, obvezuju lokalne jedinice da promiču međugeneracijsku solidarnost, da uključuju učenike u volontiranje, da školske kuhinje imaju voće i povrće isključivo iz ekološkog uzgoja itd. Zakonski je to udar ne samo na pušenje i alkohol nego i na nezdrave navike i način života ukupno. Navode i članak zakona kojim bi posebnim upozorenjima bila označena hrana s visokim udjelom soli, šećera i/ili transmasnih kiselina.

Tri razine prevencije

Jedna je to od mjera primarne prevencije iz predloženog Zakona o zdravstvenoj prevenciji kroničnih nezaraznih bolesti koji je do kraja siječnja u proceduri javnog savjetovanja kao i izmjene dvaju drugih zakona. No, spomenuti prijedlog posvećuje, dakle, cijeli poseban zakon konkretnoj prevenciji bolesti. Označavanje štetne hrane, regulacija kvalitete hrane u školama i obveza sudjelovanja lokalnih jedinica kako u financiranju školske prehrane tako i u kreiranju vlastitih aktivnosti za promicanje zdravog načina života, sukus su primarnih mjera prevencije. Nadalje, u tom zakonskom prijedlogu definirane su sekundarna, tercijarna i kvartalna razina prevencije.

- Sekundardna prevencija znači da građanin preko obiteljskog liječnika dođe do preventivnog programa, da ga predloži sam obiteljski liječnik ili pacijent, to su oportunistički probiri, a tu su još i organizirani koji provode, prate i izvršavaju liječnici obiteljske medicine. Preživjele od teških bolesti, raka, infarkta, moramo vratiti u formu, osmisliti im život, moraju biti ravnopravni dionici društva. A tu je i sto ili 200 tisuća građana koji su otišli u inozemstvo, a za kojima su ostali stariji. Ti stariji bit će popriličan zdravstveni izazov i normalna država morala bi već danas prepoznati važnost i ulogu međugeneracijske solidarnosti. To je tercijarna razina, a kvartalna prevencija obvezuje državu da pripremi npr. elektroničku formu obrasca kojim će se bilježiti svako izlaganje zračenju tako da se ne bismo pretjerano izlagali. To je poticaj zdravstvenim radnicima da uvijek dva puta promisle prije nego što se odluče za neku medicinsku dijagnostiku ili tretman - pojašnjava dr. Ivan Bekavac, voditelj Mostova Savjeta za zdravstvo, dodajući da su ti njihovi prijedlozi ozakonjenje definicije zdravlja dr. Andrije Štampara, utemeljitelja važnosti prevencije i edukacije ljudi o vlastitu zdravlju te predsjedatelja prve skupštine Svjetske zdravstvene organizacije.

Kako kaže dr. Bekavac, opća obiteljska medicina nastala je upravo u Hrvatskoj i proširila se svijetom te se imamo čime ponositi.

Kujundžić predlagao slično

Zabrana pušenja u javnosti, ograničavanje alkohola na kafiće te njegovo “skrivanje” u trgovinama onako kako su danas skrivene cigarete, mjere su protiv najčešćih ovisnosti u Hrvatskoj. Ali i mjere koje bi, kako kaže i dr. Bekavac, trebale biti nadstranačke. Koliko je tomu tako pokazat će odgovor, među ostalim, ministra zdravstva prof.dr.sc. Milana Kujundžića koji je u više navrata javno zagovarao maksimalno poskupljenje cigareta upravo kao preventivne mjere. Da su mostovci i Kujundžić na istoj valnoj dužini čini se i prema još jednom njihovu prijedlogu – obvezi preventivnog programa, što bi značilo da su ljudi dužni odazvati se na probir kako je predloženo i u Nacionalnom planu protiv raka. U liječničkom smislu smjer im je usuglašen, a pitanje je politike hoće li i u kojoj mjeri ti prijedlozi postati i više od prijedloga.

– To je iskren pokušaj da se bez guranja pod tepih govori o problemima s kojima se danas suočava naša nacija. Politika se treba usuglasiti o važnosti te inicijative, ako ne misli o sebi ili meni jer bi svi trebali misliti o budućnosti – istaknuo je dr. Bekavac. Ministar Kujundžić nije bio dostupan za komentar.

Posebna upozorenja kupcima

Osim na pušenje i alkohol, Most zakonom udara i na lošu prehranu. Tako se predlaže reguliranje zdrave prehrane u školama u kojima moraju sudjelovati lokalne jedinice. Koje, među ostalim, trebaju organizirati aktivnosti promicanja zdrave prehrane. Dok se generalno predlaže posebno označavanje hrane s više soli, šećera i transmasnih kiselina koja bi morala imati upozorenje o štetnosti.