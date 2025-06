Što znači izraz 'manifest sudbine' koji je Milanović spomenuo govoreći o BiH

- Bosna i Hercegovina je za nas sudbinska zemlja, to je skoro povijesni manifest sudbine, da posudim izraz iz američke western tradicije - rekao je predsjednik Republike Zoran Milanović prošloga tjedna na svečanoj akademiji u povodu Dana Hrvatske vojske, u dijelu govora koji dosad nije nigdje prenesen i analiziran, ali bi mogao biti sporan jer izraz koji posuđuje, a koji na engleskom glasi Manifest Destiny, u američkoj povijesti sadrži i ideju teritorijalne ekspanzije.

Taj je govor u medijima odjeknuo zbog Milanovićevih riječi o optužnicama iz BiH protiv hrvatskih ratnih zapovjednika, no je li u tom istom govoru predsjednik Milanović nespretno sugerirao da je sudbina Hrvatske teritorijalno širenje na BiH?! Na video snimci HRT-a taj dio Milanovićeva govora može se pogledati na 1:04:45.

Za komentar smo upitali filozofa i političkog komentatora Žarka Puhovskog, politologa i analitičara Davora Gjenera, i povjesničara Tvrtka Jakovinu. Uredu predsjednika poslali smo upit s molbom za objašnjenjem što je točno predsjednik Milanović pod tim mislio, a odgovor još nismo dobili.

- Izraz koji Milanović koristi je američka formula koja je trebala dokazati da je 'zadana sudbina' SAD-a sredinom 19. stoljeća osvajanje čitavog sjevernoameričkog kontinenta, s istoka na zapad, te da je ono što se pred njima nalazi “terra nullius”, odnosno ničija zemlja. Činjenica da na toj zemlji ima nekih ljudi niječe se tvrdnjom što ti ljudi, koji se nalaze u području pomične granice, imaju potrebu za civilizacijom, odnosno povijesnu potrebu da ih se uzdigne na američki način života. Termin je uveo novinar John O'Sullivan koji je 1845. godine objavio seriju članaka u kojima se pojavljuje koncept očite sudbine, “manifest destiny” - komentira Žarko Puhovski i nastavlja:

- Problem kod Milanovića, koji o tome progovara, jesu tri stvari. Prvo je što on to svodi na western filmove koji repliciraju realne povijesne činjenice, dakako romantizirano, ali se baziraju na duhu vremena sredine 19. stoljeća i predstavljaju manifest imperijalizma. Drugo je što, koristeći tu sintagmu na primjeru BiH, implicira da je BiH “terra nullius”, odnosno ničija zemlja, jer ne pripada našem civilizacijskom krugu, te da je mi moramo civilizirati. Treći je problem da se time zapravo pokazuje, odnosno pretpostavlja civilizacijska superiornost spram susjeda. Dakle, kao da nam je očita sudbina da u ime civilizacijske superiornosti moramo pokrštavati, a kasnije civilizirati urođenike. Imajmo na umu da Milanović sve to izgovara u vojnom središtu, kao da se on naših vojnika očekuje takvo djelovanje. Kao i obično kod stvari koje predsjednik izriče, nadamo se najmanje lošoj varijanti: da on zapravo ne zna što govori - zaključuje Puhovski.

- Temeljni problem što ga Hrvatska ima s Milanovićem je činjenica da on ne pripada matrici razmišljanja na koju se oslanja cijela filozofija Europske unije - smatra Davor Gjenero. - Iako se poziva na "western tradiciju", Milanović je ovim rečenicama u Putinovom narativu “ruskoga svijeta”. Europski mirovni poredak zasniva se na konceptu nepromjenjivih granica i rješavanja problema diobom političke moći, a ne diobom teritorija. Budući da to nije dio Milanovićeva "acquisa", nikad sa sigurnošću ne znate što zapravo stoji iza njegovih riječi - zaključuje Gjenero.

Povjesničar Tvrtko Jakovina kaže da je kod američkog pojma “Manifest Destiny” najproblematičnije ovo: - To je koncept iz 19. stoljeća koji je sugerirao ne samo to da Amerikanci, koji su došli na istočnu obalu, imaju dužnost osvojiti, proširiti se do zapadne obale kontinenta, nego i to da imaju prosvjetiteljsku dužnost u smislu da moraju očistiti Indijance i proširiti zapadnoeuropsku civilizaciju - kaže Jakovina.

On ne smatra da se Milanović zaletio posuđujući i primijenjujući taj pojam na Hrvatsku i Bosnu i Hercegovini. - Nije se zaletio jer je to očito stav svih hrvatskih političkih elita otkako postoje Hrvatska i BiH. Nemamo nijednog političara koji o tome na taj način ne govori. Imamo vladajuću stranku koja se desetljećima tako ponaša. Imamo mnoge političare koji su u BiH išli u predizbornu kampanju, koji tamo odlaze bez da se jave bosanskohercegovačkim vlastima - kaže Jakovina i podsjeća da u svemu ne treba zaboraviti da Hrvatska ima i svoju europsku ulogu, a Europska unija je zainteresirana za BiH.